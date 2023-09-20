Никто не догадается, из чего оладья: блюдо, которое удивит гостей

Полезный и простой рецепт

Мы рассказывали, как жарить гороховые оладьи. Еще один вариант вкусных блинчиков – с тыквой и яблоком.

Быстрым и простым рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Такие оладьи получаются сладковатые. Они понравятся как детям, так и взрослым.

Ингредиенты:

тыква — 300 г

яблоко

яйца — 2 шт

масло

мука — 200 г

соль — 1/4 чайной ложки

кефир — 150 мл

сахар — 3 столовые ложки

сода — 1 чайная кровать

Способ приготовления:

Тыкву очищаем от кожуры и семян. Натираем на терке. Туда же добавляем натертое яблоко на терке. К массе добавляем 2 куриных яйца. Добавляем соль, 3 столовых ложки сахара, 150 мл кефира комнатной температуры. Всё перемешиваем, добавляем 1 ч.л. соды и 200 г пшеничной муки высшего сорта. Замешиваем тесто. Нагреваем сковороду, наливаем масло и столовой ложкой выкладываем порционные оладьи. Жарим их до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладываем на бумажные салфетки – они впитывают завое масло.

Такие оладьи получаются очень вкусными и ароматными сами по себе. Можно есть их со сметаной или сгущенкой. Остальное, кстати, можно приготовить дома.