Никто не догадается, из чего оладья: блюдо, которое удивит гостей
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Полезный и простой рецепт
Мы рассказывали, как жарить гороховые оладьи. Еще один вариант вкусных блинчиков – с тыквой и яблоком.
Быстрым и простым рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Такие оладьи получаются сладковатые. Они понравятся как детям, так и взрослым.
Ингредиенты:
- тыква — 300 г
- яблоко
- яйца — 2 шт
- масло
- мука — 200 г
- соль — 1/4 чайной ложки
- кефир — 150 мл
- сахар — 3 столовые ложки
- сода — 1 чайная кровать
Способ приготовления:
- Тыкву очищаем от кожуры и семян. Натираем на терке.
- Туда же добавляем натертое яблоко на терке. К массе добавляем 2 куриных яйца.
- Добавляем соль, 3 столовых ложки сахара, 150 мл кефира комнатной температуры. Всё перемешиваем, добавляем 1 ч.л. соды и 200 г пшеничной муки высшего сорта.
- Замешиваем тесто. Нагреваем сковороду, наливаем масло и столовой ложкой выкладываем порционные оладьи.
- Жарим их до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладываем на бумажные салфетки – они впитывают завое масло.
Такие оладьи получаются очень вкусными и ароматными сами по себе. Можно есть их со сметаной или сгущенкой. Остальное, кстати, можно приготовить дома.