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Никто не догадается, из чего оладья: блюдо, которое удивит гостей

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Выходят очень вкусные и ароматные блинчики
Выходят очень вкусные и ароматные блинчики. Фото ТСН

Полезный и простой рецепт

Мы рассказывали, как жарить гороховые оладьи. Еще один вариант вкусных блинчиков – с тыквой и яблоком.

Быстрым и простым рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Такие оладьи получаются сладковатые. Они понравятся как детям, так и взрослым.

Ингредиенты:

  • тыква — 300 г
  • яблоко
  • яйца — 2 шт
  • масло
  • мука — 200 г
  • соль — 1/4 чайной ложки
  • кефир — 150 мл
  • сахар — 3 столовые ложки
  • сода — 1 чайная кровать

Способ приготовления:

  1. Тыкву очищаем от кожуры и семян. Натираем на терке.
  2. Туда же добавляем натертое яблоко на терке. К массе добавляем 2 куриных яйца.
  3. Добавляем соль, 3 столовых ложки сахара, 150 мл кефира комнатной температуры. Всё перемешиваем, добавляем 1 ч.л. соды и 200 г пшеничной муки высшего сорта.
  4. Замешиваем тесто. Нагреваем сковороду, наливаем масло и столовой ложкой выкладываем порционные оладьи.
  5. Жарим их до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладываем на бумажные салфетки – они впитывают завое масло.

Такие оладьи получаются очень вкусными и ароматными сами по себе. Можно есть их со сметаной или сгущенкой. Остальное, кстати, можно приготовить дома.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Тыква #Оладьи