Куриная грудка, как в ресторане: ни один гость не уйдет без рецепта

Блюдо получается идеально сбалансированным

Мы рассказывали, как вкусно приготовить рыбу. Теперь делимся интересным рецептом куриной грудки.

Этим блюдом можно не только удивить, но по-настоящему поразить любого! Придется потратить немного времени и усилий, но результат однозначно того стоит. Рецептом эффектного блюда поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Филе куриной грудки – 2 шт.

Шпинат – 250 г.

Вино белое – 200 мл. (по желанию)

Сыр твердый – 100 г. (у меня чеддер)

Сулугуни – 100 г.

Сливочный творог – 100 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Подсолнечное масло

Оливковое масло

Сливочное масло

Соль

Черный перец

Способ приготовления:

С филе куриной грудки срезаем "малое филе" и слегка его отбиваем. Большие филешки не до конца надрезаем. Частицы солим, перчим; временно убираем в сторону. На сковороде разогреваем масло, добавляем к нему кусочек сливочного масла. Обжариваем чеснок в пластинах ровно 30 секунд. Через полминуты закладываем шпинат, готовим его 2-3 минуты на среднем огне. Он должен снизиться в размерах. После готовности полностью остужаем. Отдельно смешиваем тертый сыр, сулугуни и простой творог. Половину творожной массы отправляем в сковороду к остывшему шпинату. Хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на 7-8 минут. Вторую половину отставляем. Наполняем комки охлажденной начинкой и прикрываем отбитым филе. На большом огне обжариваем их до румяной корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Когда курица подрумянится, вливаем белое сухое вино. Готовим еще несколько минут. Перекладываем комки в форму для запекания. Кладем сверху вторую половину творожной массы и готовим в разогретой до 220-230 градусов духовке еще 15 минут.

Это отличное сочетание продуктов – блюдо тянет на ресторанный уровень. Также мы делились рецептом вкусного баклажанового салата.