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Куриная грудка, как в ресторане: ни один гость не уйдет без рецепта

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такая грудка получается потрясающе вкусной
Такая грудка получается потрясающе вкусной. Фото shuba.life

Блюдо получается идеально сбалансированным

Мы рассказывали, как вкусно приготовить рыбу. Теперь делимся интересным рецептом куриной грудки.

Этим блюдом можно не только удивить, но по-настоящему поразить любого! Придется потратить немного времени и усилий, но результат однозначно того стоит. Рецептом эффектного блюда поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Филе куриной грудки – 2 шт.
  • Шпинат – 250 г.
  • Вино белое – 200 мл. (по желанию)
  • Сыр твердый – 100 г. (у меня чеддер)
  • Сулугуни – 100 г.
  • Сливочный творог – 100 г
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Подсолнечное масло
  • Оливковое масло
  • Сливочное масло
  • Соль
  • Черный перец

Способ приготовления:

  1. С филе куриной грудки срезаем "малое филе" и слегка его отбиваем. Большие филешки не до конца надрезаем.
  2. Частицы солим, перчим; временно убираем в сторону. На сковороде разогреваем масло, добавляем к нему кусочек сливочного масла. Обжариваем чеснок в пластинах ровно 30 секунд. Через полминуты закладываем шпинат, готовим его 2-3 минуты на среднем огне. Он должен снизиться в размерах.
  3. После готовности полностью остужаем. Отдельно смешиваем тертый сыр, сулугуни и простой творог.
  4. Половину творожной массы отправляем в сковороду к остывшему шпинату. Хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на 7-8 минут. Вторую половину отставляем.
  5. Наполняем комки охлажденной начинкой и прикрываем отбитым филе. На большом огне обжариваем их до румяной корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны).
  6. Когда курица подрумянится, вливаем белое сухое вино. Готовим еще несколько минут.
  7. Перекладываем комки в форму для запекания. Кладем сверху вторую половину творожной массы и готовим в разогретой до 220-230 градусов духовке еще 15 минут.

Это отличное сочетание продуктов – блюдо тянет на ресторанный уровень. Также мы делились рецептом вкусного баклажанового салата.

Теги:
#Рецепт #Шпинат #Сыр #Курятина