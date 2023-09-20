Куриная грудка, как в ресторане: ни один гость не уйдет без рецепта
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Блюдо получается идеально сбалансированным
Мы рассказывали, как вкусно приготовить рыбу. Теперь делимся интересным рецептом куриной грудки.
Этим блюдом можно не только удивить, но по-настоящему поразить любого! Придется потратить немного времени и усилий, но результат однозначно того стоит. Рецептом эффектного блюда поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Филе куриной грудки – 2 шт.
- Шпинат – 250 г.
- Вино белое – 200 мл. (по желанию)
- Сыр твердый – 100 г. (у меня чеддер)
- Сулугуни – 100 г.
- Сливочный творог – 100 г
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Подсолнечное масло
- Оливковое масло
- Сливочное масло
- Соль
- Черный перец
Способ приготовления:
- С филе куриной грудки срезаем "малое филе" и слегка его отбиваем. Большие филешки не до конца надрезаем.
- Частицы солим, перчим; временно убираем в сторону. На сковороде разогреваем масло, добавляем к нему кусочек сливочного масла. Обжариваем чеснок в пластинах ровно 30 секунд. Через полминуты закладываем шпинат, готовим его 2-3 минуты на среднем огне. Он должен снизиться в размерах.
- После готовности полностью остужаем. Отдельно смешиваем тертый сыр, сулугуни и простой творог.
- Половину творожной массы отправляем в сковороду к остывшему шпинату. Хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на 7-8 минут. Вторую половину отставляем.
- Наполняем комки охлажденной начинкой и прикрываем отбитым филе. На большом огне обжариваем их до румяной корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны).
- Когда курица подрумянится, вливаем белое сухое вино. Готовим еще несколько минут.
- Перекладываем комки в форму для запекания. Кладем сверху вторую половину творожной массы и готовим в разогретой до 220-230 градусов духовке еще 15 минут.
Это отличное сочетание продуктов – блюдо тянет на ресторанный уровень. Также мы делились рецептом вкусного баклажанового салата.