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Дети с удовольствием и съедят, и приготовят: самые вкусные оладьи получаются по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Банановые оладьи - это уютный домашний завтрак
Банановые оладьи - это уютный домашний завтрак. Фото shuba.life

Отличная идея для вкусного и быстрого завтрака

Мы любим на завтрак полакомиться вкусным и быстрым в приготовлении блюдом. Пышные оладьи — отличный вариант.

Банановые оладьи по рецепту Shuba получится рыхлыми и нежными. К тому же, вам не нужны какие-то сложные продукты для их приготовления — все, что нужно, вы найдете в холодильнике. А готовить их настолько просто, что с этим справится даже ребенок.

Как приготовить банановые оладьи

Ингредиенты на 3 порции:

  • банан — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 300 г;
  • кефир 2,5% — 1 стакан;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • масло сливочное 73% — 20 г;
  • масло подсолнечное — 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В миску просейте муку с разрыхлителем. Туда же добавьте ванильный сахар, все тщательно перемешайте.
  2. Бананы почистите и порежьте кусочками.
  3. В отдельной посудине взбейте блендером яйца, сахар и размягченное сливочное масло. Туда же добавьте кефир и кусочки бананов, все взбейте до однородного состояния.
  4. Муку перемешайте с банановой массой.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте их с двух сторон до румяности.

Подавайте оладьи с кофейным кремом или вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Рецепт #Завтрак #Оладьи #Готовим дома