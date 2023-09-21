Дети с удовольствием и съедят, и приготовят: самые вкусные оладьи получаются по этому рецепту
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Отличная идея для вкусного и быстрого завтрака
Мы любим на завтрак полакомиться вкусным и быстрым в приготовлении блюдом. Пышные оладьи — отличный вариант.
Банановые оладьи по рецепту Shuba получится рыхлыми и нежными. К тому же, вам не нужны какие-то сложные продукты для их приготовления — все, что нужно, вы найдете в холодильнике. А готовить их настолько просто, что с этим справится даже ребенок.
Как приготовить банановые оладьи
Ингредиенты на 3 порции:
- банан — 1 шт.;
- мука пшеничная — 300 г;
- кефир 2,5% — 1 стакан;
- яйца куриные — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сахар ванильный — 10 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- масло сливочное 73% — 20 г;
- масло подсолнечное — 4 ст. л.
Способ приготовления:
- В миску просейте муку с разрыхлителем. Туда же добавьте ванильный сахар, все тщательно перемешайте.
- Бананы почистите и порежьте кусочками.
- В отдельной посудине взбейте блендером яйца, сахар и размягченное сливочное масло. Туда же добавьте кефир и кусочки бананов, все взбейте до однородного состояния.
- Муку перемешайте с банановой массой.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте их с двух сторон до румяности.
Подавайте оладьи с кофейным кремом или вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.