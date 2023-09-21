Дети с удовольствием и съедят, и приготовят: самые вкусные оладьи получаются по этому рецепту

Отличная идея для вкусного и быстрого завтрака

Мы любим на завтрак полакомиться вкусным и быстрым в приготовлении блюдом. Пышные оладьи — отличный вариант.

Банановые оладьи по рецепту Shuba получится рыхлыми и нежными. К тому же, вам не нужны какие-то сложные продукты для их приготовления — все, что нужно, вы найдете в холодильнике. А готовить их настолько просто, что с этим справится даже ребенок.

Как приготовить банановые оладьи

Ингредиенты на 3 порции:

банан — 1 шт.;

мука пшеничная — 300 г;

кефир 2,5% — 1 стакан;

яйца куриные — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

сахар ванильный — 10 г;

разрыхлитель — 12 г;

масло сливочное 73% — 20 г;

масло подсолнечное — 4 ст. л.

Способ приготовления:

В миску просейте муку с разрыхлителем. Туда же добавьте ванильный сахар, все тщательно перемешайте. Бананы почистите и порежьте кусочками. В отдельной посудине взбейте блендером яйца, сахар и размягченное сливочное масло. Туда же добавьте кефир и кусочки бананов, все взбейте до однородного состояния. Муку перемешайте с банановой массой. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте их с двух сторон до румяности.

Подавайте оладьи с кофейным кремом или вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.