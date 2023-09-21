Побалуйте себя завтраком по-итальянски: это блюдо вы захотите готовить каждое утро

Просто и невероятно вкусно

Каждый из нас знает, что завтрак должен быть не только вкусным, но и сытным. И если классический омлет надоел, предлагаем сделать фриттату — итальянскую яичницу, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.

Такое блюдо по рецепту Foodoboz идеально подходит для полезного завтрака, ведь в нем достаточно много овощей. Приготовление фриттаті займет немного времени, а в результате получите вкусный и сытный завтрак на всю семью.

Как приготовить классическую итальянскую фриттату

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

лук репчатый — 1/2 шт.;

болгарский перец — 50 г.;

помидор — 50 г.;

чеснок — 1 зубчик;

петрушка — 2 ст. л.;

сыр твердый — 50 г.;

специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Чеснок, лук репчатый, болгарский перец и помидор моем и нарезаем полосками или небольшими квадратиками. Все овощи обжариваем в растительном масле на жаропрочной сковороде. В отдельной посуде яйца взбалтываем с солью. Туда же добавляем зелень по вкусу, заранее натертый сыр и перемешиваем все ингредиенты. Получившуюся яично-сырную смесь выливаем к овощам, разравниваем слой сыра, лопаткой или вилкой равномерно распределяем по поверхности. Отправляем блюдо в духовку на 10 минут при 200°С.

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