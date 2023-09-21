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Побалуйте себя завтраком по-итальянски: это блюдо вы захотите готовить каждое утро

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой рецепт фантастического завтрака
Простой рецепт фантастического завтрака. Фото focus.ua

Просто и невероятно вкусно

Каждый из нас знает, что завтрак должен быть не только вкусным, но и сытным. И если классический омлет надоел, предлагаем сделать фриттату — итальянскую яичницу, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.

Такое блюдо по рецепту Foodoboz идеально подходит для полезного завтрака, ведь в нем достаточно много овощей. Приготовление фриттаті займет немного времени, а в результате получите вкусный и сытный завтрак на всю семью.

Как приготовить классическую итальянскую фриттату

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • лук репчатый — 1/2 шт.;
  • болгарский перец — 50 г.;
  • помидор — 50 г.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • петрушка — 2 ст. л.;
  • сыр твердый — 50 г.;
  • специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Чеснок, лук репчатый, болгарский перец и помидор моем и нарезаем полосками или небольшими квадратиками.
  2. Все овощи обжариваем в растительном масле на жаропрочной сковороде.
  3. В отдельной посуде яйца взбалтываем с солью. Туда же добавляем зелень по вкусу, заранее натертый сыр и перемешиваем все ингредиенты.
  4. Получившуюся яично-сырную смесь выливаем к овощам, разравниваем слой сыра, лопаткой или вилкой равномерно распределяем по поверхности.
  5. Отправляем блюдо в духовку на 10 минут при 200°С.

Рекомендуем приготовить также пышную яичницу по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Завтрак #Готовим дома #Фриттата