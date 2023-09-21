Побалуйте себя завтраком по-итальянски: это блюдо вы захотите готовить каждое утро
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Просто и невероятно вкусно
Каждый из нас знает, что завтрак должен быть не только вкусным, но и сытным. И если классический омлет надоел, предлагаем сделать фриттату — итальянскую яичницу, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.
Такое блюдо по рецепту Foodoboz идеально подходит для полезного завтрака, ведь в нем достаточно много овощей. Приготовление фриттаті займет немного времени, а в результате получите вкусный и сытный завтрак на всю семью.
Как приготовить классическую итальянскую фриттату
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- лук репчатый — 1/2 шт.;
- болгарский перец — 50 г.;
- помидор — 50 г.;
- чеснок — 1 зубчик;
- петрушка — 2 ст. л.;
- сыр твердый — 50 г.;
- специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Чеснок, лук репчатый, болгарский перец и помидор моем и нарезаем полосками или небольшими квадратиками.
- Все овощи обжариваем в растительном масле на жаропрочной сковороде.
- В отдельной посуде яйца взбалтываем с солью. Туда же добавляем зелень по вкусу, заранее натертый сыр и перемешиваем все ингредиенты.
- Получившуюся яично-сырную смесь выливаем к овощам, разравниваем слой сыра, лопаткой или вилкой равномерно распределяем по поверхности.
- Отправляем блюдо в духовку на 10 минут при 200°С.
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