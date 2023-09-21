Вместо покупной Кока-Колы: этот сливовый компот полюбят даже дети

Такой компот выпьют еще до первых морозов

Сентябрь – время слив, поэтому каждый кулинар пытается запастись заготовками из этого вкусного фрукта. И если вы уже готовили сливовое варенье, предлагаем закрыть вкуснейший компот на зиму.

С рецептом напитка от "Фокус" вы сохраните вкус лета. К тому же, у вас всегда будет под рукой отличный напиток на случай прихода гостей или просто для того, чтобы разнообразить зимнее меню. Главное условие – сливы для компота брать неперезрелую, чтобы они не потеряли форму в процессе консервации и не полопались.

Как приготовить компот из слив на зиму.

Ингредиенты:

сливы – 1 кг (на каждый литр воды необходимо брать 200 гр);

сахар – 800 гр;

вода – 4 литра.

Способ приготовления:

Сливы помойте. Каждую сливу наколите иглой — так они не полопаются в процессе заливки сиропом. Для приготовления сиропа вскипятите воду, добавьте сахар и полностью его растворите. Доведите до кипения. Простерилизуйте банки любым удобным для вас способом. Разложите в них сливы, залейте кипящим сиропом и дайте постоять 15 минут. Когда сироп впитается в ягоды, долейте его необходимое количество. Банки закатайте, укутайте до полного остывания, затем спрячьте в место хранения.

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