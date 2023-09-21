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Просто измельчите, немного проварите и ешьте: это варенье будете готовить ведрами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пряное и ароматное варенье вам точно понравится
Пряное и ароматное варенье вам точно понравится. Фото focus.ua

Идеальное дополнение к блинам и тостам

Представьте ситуацию: вы нажарили пышных блинчиков, приготовили ароматный кофе. Правда же, чего-то не хватает? Скорее всего, баночки любимого варенья.

Сегодня мы вместе с "Фокус" приготовим яблочное варенье с корицей и имбирем. Оно идеально подойдет и к тостам, и в качестве начинки для пирогов и пирожков. Готовится оно невероятно просто, а получается нежным, вкусным и ароматным.

Как приготовить яблочное варенье с корицей и имбирем

Ингредиенты:

  • 1,2 кг яблок;
  • 350 г коричневого сахара;
  • 1/2 лимона;
  • имбирь;
  • корица.

Способ приготовления:

  1. Яблоки помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте их на дольки, положите в кастрюлю и сбрызните лимонным соком — так они не потемнеют.
  2. К яблокам добавьте коричневый сахар, свеженатертый имбирь и корицу. Все перемешайте и готовьте на маленьком огне около 30 минут. Через указанное время яблоки должны развариться — измельчите их погружным блендером.
  3. Проверьте варенье: налейте немножко чайную ложку и если оно не течет или течет очень медленно — варенье готово. В ином случае готовьте до необходимой консистенции.
  4. Простерилизуйте банки любым удобным для вас способом. Разложите варенье, накройте банки крышками, переверните и оставьте до полного остывания.

Храните баночки в темном и прохладном месте столько. Сколько времени должны храниться закрутки, читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
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