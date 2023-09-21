Просто измельчите, немного проварите и ешьте: это варенье будете готовить ведрами

Идеальное дополнение к блинам и тостам

Представьте ситуацию: вы нажарили пышных блинчиков, приготовили ароматный кофе. Правда же, чего-то не хватает? Скорее всего, баночки любимого варенья.

Сегодня мы вместе с "Фокус" приготовим яблочное варенье с корицей и имбирем. Оно идеально подойдет и к тостам, и в качестве начинки для пирогов и пирожков. Готовится оно невероятно просто, а получается нежным, вкусным и ароматным.

Как приготовить яблочное варенье с корицей и имбирем

Ингредиенты:

1,2 кг яблок;

350 г коричневого сахара;

1/2 лимона;

имбирь;

корица.

Способ приготовления:

Яблоки помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте их на дольки, положите в кастрюлю и сбрызните лимонным соком — так они не потемнеют. К яблокам добавьте коричневый сахар, свеженатертый имбирь и корицу. Все перемешайте и готовьте на маленьком огне около 30 минут. Через указанное время яблоки должны развариться — измельчите их погружным блендером. Проверьте варенье: налейте немножко чайную ложку и если оно не течет или течет очень медленно — варенье готово. В ином случае готовьте до необходимой консистенции. Простерилизуйте банки любым удобным для вас способом. Разложите варенье, накройте банки крышками, переверните и оставьте до полного остывания.

Храните баночки в темном и прохладном месте столько. Сколько времени должны храниться закрутки, читайте в материале "Телеграфа".