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Будут завидовать все коллеги: эти невероятные макароны легко приготовите в чашке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Макароны в томатном соусе - идеальное блюдо для обеда
Макароны в томатном соусе - идеальное блюдо для обеда. Фото cesmak.info

Полноценный обед за несколько минут

Чуть ли не каждый день мы думаем, что приготовить на работу. Если вы уже готовили кекс в чашке в микроволновке, то пришло время для кулинарных экспериментов.

Сегодня вместе с "Это Смак" предлагаем приготовить пасту в чашке. Вы можете предварительно их отварить, а можете использовать оставшиеся со вчерашнего вечера. Главное – правильно выложить макароны, чтобы соус пропитал их и вы сможете насладиться вкусным блюдом. Все коллеги на работе точно позавидуют такому необычному обеду.

Как приготовить макароны в томатном соусе в чашке

Ингредиенты:

  • томатный соус – 250 мл;
  • моцарелла — 50 г;
  • базилик – 1/2 пуч.;
  • макароны – 110 г;
  • пармезан – 30 г.

Способ приготовления:

  1. Сварите макароны в соответствии с инструкцией на пачке или возьмите оставшиеся со вчерашнего обеда.
  2. Натрите сыр. Измельчите базилик.
  3. На дно чашечки налейте половину приготовленного соуса. Поставьте макароны вертикально, посыпьте их сыром и полейте второй частью соуса.
  4. Блюдо отправьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 160°С. Если вы планируете запекать в микроволновке, выставьте на максимальную мощность.
  5. Готовую пасту посыпьте зеленью и наслаждайтесь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как определить качество макарон. Вы сможете сделать это за секунду.

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#Рецепт #Макароны #Обед #Готовим дома