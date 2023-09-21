Будут завидовать все коллеги: эти невероятные макароны легко приготовите в чашке
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Полноценный обед за несколько минут
Чуть ли не каждый день мы думаем, что приготовить на работу. Если вы уже готовили кекс в чашке в микроволновке, то пришло время для кулинарных экспериментов.
Сегодня вместе с "Это Смак" предлагаем приготовить пасту в чашке. Вы можете предварительно их отварить, а можете использовать оставшиеся со вчерашнего вечера. Главное – правильно выложить макароны, чтобы соус пропитал их и вы сможете насладиться вкусным блюдом. Все коллеги на работе точно позавидуют такому необычному обеду.
Как приготовить макароны в томатном соусе в чашке
Ингредиенты:
- томатный соус – 250 мл;
- моцарелла — 50 г;
- базилик – 1/2 пуч.;
- макароны – 110 г;
- пармезан – 30 г.
Способ приготовления:
- Сварите макароны в соответствии с инструкцией на пачке или возьмите оставшиеся со вчерашнего обеда.
- Натрите сыр. Измельчите базилик.
- На дно чашечки налейте половину приготовленного соуса. Поставьте макароны вертикально, посыпьте их сыром и полейте второй частью соуса.
- Блюдо отправьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 160°С. Если вы планируете запекать в микроволновке, выставьте на максимальную мощность.
- Готовую пасту посыпьте зеленью и наслаждайтесь.
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