Будут завидовать все коллеги: эти невероятные макароны легко приготовите в чашке

Полноценный обед за несколько минут

Чуть ли не каждый день мы думаем, что приготовить на работу. Если вы уже готовили кекс в чашке в микроволновке, то пришло время для кулинарных экспериментов.

Сегодня вместе с "Это Смак" предлагаем приготовить пасту в чашке. Вы можете предварительно их отварить, а можете использовать оставшиеся со вчерашнего вечера. Главное – правильно выложить макароны, чтобы соус пропитал их и вы сможете насладиться вкусным блюдом. Все коллеги на работе точно позавидуют такому необычному обеду.

Как приготовить макароны в томатном соусе в чашке

Ингредиенты:

томатный соус – 250 мл;

моцарелла — 50 г;

базилик – 1/2 пуч.;

макароны – 110 г;

пармезан – 30 г.

Способ приготовления:

Сварите макароны в соответствии с инструкцией на пачке или возьмите оставшиеся со вчерашнего обеда. Натрите сыр. Измельчите базилик. На дно чашечки налейте половину приготовленного соуса. Поставьте макароны вертикально, посыпьте их сыром и полейте второй частью соуса. Блюдо отправьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 160°С. Если вы планируете запекать в микроволновке, выставьте на максимальную мощность. Готовую пасту посыпьте зеленью и наслаждайтесь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как определить качество макарон. Вы сможете сделать это за секунду.