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Вкуснятина по-польски: от такого десерта все придут в восторг

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Фаворки - польский вариант нашего хвороста
Фаворки - польский вариант нашего хвороста. Фото shuba.life

Хрустите с удовольствием!

Если вы сладкоежка со стажем, вас мало чем можно удивить. Но любителей крымского хвороста мы постараемся удивить новым рецептом.

Shuba рассказывает, как любят готовить хворост в Польше. Соседи называют их фаворки и происходит слово от искаженного французского слова faveurs — "лента". Оно относится к форме изделия, напоминающего ленты, которыми украшали себя дамы эпохи Средневековья. Попробуйте приготовить — и печенье получится хрустящим, легким и нежным.

Как приготовить фаворки — хворост по-польски

Ингредиенты на 6 порций:

  • мука пшеничная — 400 г;
  • масло сливочное 73% — 50 г;
  • желтки куриные — 4 шт.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • сметана 15% — 100 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • масло подсолнечное — 1 л;
  • сахарная пудра — 40 г.

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте муку, масло, перетрите. В полученную массу взбейте яйцо, желтки и сахар, соедините с мукой и маслом. Добавьте сметану, ванильный сахар, уксус и замесите мягкое тесто. Оставьте "отдохнуть" на 45 минут.
  2. Через указанное время на посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в тонкий пласт, нарежьте полосками размером 10×2 см. Внутри каждой полоски сделайте небольшие разрезы и протяните через отверстие одну из сторон.
  3. В сковороде разогрейте подсолнечное масло и жарьте фаворки до золотистого цвета с обеих сторон. Готовое печенье выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Посыпьте фаворки сахарной пудрой и подавайте к столу.

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#Польша #Рецепт #Десерт #Хворост #Готовим дома