Вкуснятина по-польски: от такого десерта все придут в восторг

Хрустите с удовольствием!

Если вы сладкоежка со стажем, вас мало чем можно удивить. Но любителей крымского хвороста мы постараемся удивить новым рецептом.

Shuba рассказывает, как любят готовить хворост в Польше. Соседи называют их фаворки и происходит слово от искаженного французского слова faveurs — "лента". Оно относится к форме изделия, напоминающего ленты, которыми украшали себя дамы эпохи Средневековья. Попробуйте приготовить — и печенье получится хрустящим, легким и нежным.

Как приготовить фаворки — хворост по-польски

Ингредиенты на 6 порций:

мука пшеничная — 400 г;

масло сливочное 73% — 50 г;

желтки куриные — 4 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

сметана 15% — 100 г;

разрыхлитель — 10 г;

сахар ванильный — 10 г;

уксус — 1 ст. л.;

масло подсолнечное — 1 л;

сахарная пудра — 40 г.

Способ приготовления:

В миске смешайте муку, масло, перетрите. В полученную массу взбейте яйцо, желтки и сахар, соедините с мукой и маслом. Добавьте сметану, ванильный сахар, уксус и замесите мягкое тесто. Оставьте "отдохнуть" на 45 минут. Через указанное время на посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в тонкий пласт, нарежьте полосками размером 10×2 см. Внутри каждой полоски сделайте небольшие разрезы и протяните через отверстие одну из сторон. В сковороде разогрейте подсолнечное масло и жарьте фаворки до золотистого цвета с обеих сторон. Готовое печенье выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Посыпьте фаворки сахарной пудрой и подавайте к столу.

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