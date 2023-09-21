Вкуснятина по-польски: от такого десерта все придут в восторг
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Хрустите с удовольствием!
Если вы сладкоежка со стажем, вас мало чем можно удивить. Но любителей крымского хвороста мы постараемся удивить новым рецептом.
Shuba рассказывает, как любят готовить хворост в Польше. Соседи называют их фаворки и происходит слово от искаженного французского слова faveurs — "лента". Оно относится к форме изделия, напоминающего ленты, которыми украшали себя дамы эпохи Средневековья. Попробуйте приготовить — и печенье получится хрустящим, легким и нежным.
Как приготовить фаворки — хворост по-польски
Ингредиенты на 6 порций:
- мука пшеничная — 400 г;
- масло сливочное 73% — 50 г;
- желтки куриные — 4 шт.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- сметана 15% — 100 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- уксус — 1 ст. л.;
- масло подсолнечное — 1 л;
- сахарная пудра — 40 г.
Способ приготовления:
- В миске смешайте муку, масло, перетрите. В полученную массу взбейте яйцо, желтки и сахар, соедините с мукой и маслом. Добавьте сметану, ванильный сахар, уксус и замесите мягкое тесто. Оставьте "отдохнуть" на 45 минут.
- Через указанное время на посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в тонкий пласт, нарежьте полосками размером 10×2 см. Внутри каждой полоски сделайте небольшие разрезы и протяните через отверстие одну из сторон.
- В сковороде разогрейте подсолнечное масло и жарьте фаворки до золотистого цвета с обеих сторон. Готовое печенье выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Посыпьте фаворки сахарной пудрой и подавайте к столу.
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