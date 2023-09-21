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Удивите гостей потрясающим десертом: за этим рецептом выстроятся в очередь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкуснее творожного десерта с фруктами вы десерта не найдете
Вкуснее творожного десерта с фруктами вы десерта не найдете. Фото ukr.media

Все опомнятся, когда десерт исчезнет со стола

Сезонные десерты должны быть яркими и фруктовыми. И когда, как не сейчас использовать наличие фруктов и ягод для создания необычного десерта с неповторимым вкусом.

Ukr.media предлагает приготовить вкусный и полезный творожный десерт с ягодами и фруктами. Готовится он очень просто, а оторваться от такой вкуснятины нереально – она получается нежной, воздушной, сливочной, с приятной ягодно-фруктовой кислинкой.

Как приготовить творожный десерт с ягодами и фруктами

Ингредиенты:

  • клубника – 250 гр. (можно брать любые ягоды);
  • бананы – 2 шт. (250 гр. в очищенном виде);
  • сок лимона – 2 ст. л.;
  • творог любой жирности – 350 гр.;
  • сметана любой жирности – 400 гр.;
  • сахар – 160 гр. (8 ст. л. без горки);
  • ванильный сахар – 1 пакетик (10 гр.);
  • желатин быстрорастворимый – 25 гр. + 70 мл холодной воды;
  • белый шоколад – 30 гр.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте необходимые ингредиенты. Фрукты и ягоды помойте, нарежьте большими кусочками. Желатин замочите в воде.
  2. Погружным блендером взбейте творог с сахаром, ванильным сахаром, сметаной и соком лимона до однородной консистенции.
  3. Желатин растопите в микроволновке импульсами, добавьте к сырной массе и повторно взбейте.
  4. В получившуюся массу добавьте фрукты и ягоды, все хорошо перемешайте.
  5. Десерт перелейте в форму, порубите сверху белый шоколад и отправьте для стабилизации в холодильник на несколько часов.

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