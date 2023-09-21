Удивите гостей потрясающим десертом: за этим рецептом выстроятся в очередь

Все опомнятся, когда десерт исчезнет со стола

Сезонные десерты должны быть яркими и фруктовыми. И когда, как не сейчас использовать наличие фруктов и ягод для создания необычного десерта с неповторимым вкусом.

Ukr.media предлагает приготовить вкусный и полезный творожный десерт с ягодами и фруктами. Готовится он очень просто, а оторваться от такой вкуснятины нереально – она получается нежной, воздушной, сливочной, с приятной ягодно-фруктовой кислинкой.

Как приготовить творожный десерт с ягодами и фруктами

Ингредиенты:

клубника – 250 гр. (можно брать любые ягоды);

бананы – 2 шт. (250 гр. в очищенном виде);

сок лимона – 2 ст. л.;

творог любой жирности – 350 гр.;

сметана любой жирности – 400 гр.;

сахар – 160 гр. (8 ст. л. без горки);

ванильный сахар – 1 пакетик (10 гр.);

желатин быстрорастворимый – 25 гр. + 70 мл холодной воды;

белый шоколад – 30 гр.

Способ приготовления:

Подготовьте необходимые ингредиенты. Фрукты и ягоды помойте, нарежьте большими кусочками. Желатин замочите в воде. Погружным блендером взбейте творог с сахаром, ванильным сахаром, сметаной и соком лимона до однородной консистенции. Желатин растопите в микроволновке импульсами, добавьте к сырной массе и повторно взбейте. В получившуюся массу добавьте фрукты и ягоды, все хорошо перемешайте. Десерт перелейте в форму, порубите сверху белый шоколад и отправьте для стабилизации в холодильник на несколько часов.

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