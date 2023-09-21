Удивите гостей потрясающим десертом: за этим рецептом выстроятся в очередь
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Все опомнятся, когда десерт исчезнет со стола
Сезонные десерты должны быть яркими и фруктовыми. И когда, как не сейчас использовать наличие фруктов и ягод для создания необычного десерта с неповторимым вкусом.
Ukr.media предлагает приготовить вкусный и полезный творожный десерт с ягодами и фруктами. Готовится он очень просто, а оторваться от такой вкуснятины нереально – она получается нежной, воздушной, сливочной, с приятной ягодно-фруктовой кислинкой.
Как приготовить творожный десерт с ягодами и фруктами
Ингредиенты:
- клубника – 250 гр. (можно брать любые ягоды);
- бананы – 2 шт. (250 гр. в очищенном виде);
- сок лимона – 2 ст. л.;
- творог любой жирности – 350 гр.;
- сметана любой жирности – 400 гр.;
- сахар – 160 гр. (8 ст. л. без горки);
- ванильный сахар – 1 пакетик (10 гр.);
- желатин быстрорастворимый – 25 гр. + 70 мл холодной воды;
- белый шоколад – 30 гр.
Способ приготовления:
- Подготовьте необходимые ингредиенты. Фрукты и ягоды помойте, нарежьте большими кусочками. Желатин замочите в воде.
- Погружным блендером взбейте творог с сахаром, ванильным сахаром, сметаной и соком лимона до однородной консистенции.
- Желатин растопите в микроволновке импульсами, добавьте к сырной массе и повторно взбейте.
- В получившуюся массу добавьте фрукты и ягоды, все хорошо перемешайте.
- Десерт перелейте в форму, порубите сверху белый шоколад и отправьте для стабилизации в холодильник на несколько часов.
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