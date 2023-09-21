Все смешали и запекли: простейший рецепт сытного ужина для всей семьи
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Легко, просто и фантастически вкусно
Наверное, каждый кулинар хотя бы раз, да задавал себе вопрос, как сытно накормить всю семью простыми продуктами. Этот рецепт точно придет на помощь!
Спагетти с курицей в духовке по рецепту "Мета" — простое в приготовлении, но удивительно вкусное и сытное блюдо. Оно точно сэкономит ваше время и силы! Идем готовить?
Как приготовить спагетти с курицей в духовке
Ингредиенты:
- 500 г спагетти;
- 750 г куриного филе;
- 2 яйца;
- 20 г сливочного масла;
- 100 г твердого сыра;
- 200 мл сливок;
- 300 мл воды;
- 1,5 столовой ложки итальянских трав;
- чайная ложка соли.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- На водяной бане или в микроволновке растопите сливочное масло. Вылейте его в форму, в которой собираетесь готовить спагетти.
- Туда же отправьте спагетти и перемешайте — масло должно покрыть их.
- Куриное филе нарежьте произвольными кусочками, положите на спагетти.
- Взбейте яйца с итальянскими травами и солью, добавьте воду и сливки. Все тщательно перемешайте и влейте к спагетти с курицей.
- Форму накройте фольгой, отправьте в духовку на 50 минут.
- Через указанное время достаньте спагетти, посыпьте натертым сыром и поставьте запекаться еще на 10 минут.
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