Все смешали и запекли: простейший рецепт сытного ужина для всей семьи

Легко, просто и фантастически вкусно

Наверное, каждый кулинар хотя бы раз, да задавал себе вопрос, как сытно накормить всю семью простыми продуктами. Этот рецепт точно придет на помощь!

Спагетти с курицей в духовке по рецепту "Мета" — простое в приготовлении, но удивительно вкусное и сытное блюдо. Оно точно сэкономит ваше время и силы! Идем готовить?

Как приготовить спагетти с курицей в духовке

Ингредиенты:

500 г спагетти;

750 г куриного филе;

2 яйца;

20 г сливочного масла;

100 г твердого сыра;

200 мл сливок;

300 мл воды;

1,5 столовой ложки итальянских трав;

чайная ложка соли.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. На водяной бане или в микроволновке растопите сливочное масло. Вылейте его в форму, в которой собираетесь готовить спагетти. Туда же отправьте спагетти и перемешайте — масло должно покрыть их. Куриное филе нарежьте произвольными кусочками, положите на спагетти. Взбейте яйца с итальянскими травами и солью, добавьте воду и сливки. Все тщательно перемешайте и влейте к спагетти с курицей. Форму накройте фольгой, отправьте в духовку на 50 минут. Через указанное время достаньте спагетти, посыпьте натертым сыром и поставьте запекаться еще на 10 минут.

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