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Все смешали и запекли: простейший рецепт сытного ужина для всей семьи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Спагетти с курицей - удобный вариант вкусного и сытного ужина
Спагетти с курицей - удобный вариант вкусного и сытного ужина. Фото Meta.ua

Легко, просто и фантастически вкусно

Наверное, каждый кулинар хотя бы раз, да задавал себе вопрос, как сытно накормить всю семью простыми продуктами. Этот рецепт точно придет на помощь!

Спагетти с курицей в духовке по рецепту "Мета" — простое в приготовлении, но удивительно вкусное и сытное блюдо. Оно точно сэкономит ваше время и силы! Идем готовить?

Как приготовить спагетти с курицей в духовке

Ингредиенты:

  • 500 г спагетти;
  • 750 г куриного филе;
  • 2 яйца;
  • 20 г сливочного масла;
  • 100 г твердого сыра;
  • 200 мл сливок;
  • 300 мл воды;
  • 1,5 столовой ложки итальянских трав;
  • чайная ложка соли.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. На водяной бане или в микроволновке растопите сливочное масло. Вылейте его в форму, в которой собираетесь готовить спагетти.
  3. Туда же отправьте спагетти и перемешайте — масло должно покрыть их.
  4. Куриное филе нарежьте произвольными кусочками, положите на спагетти.
  5. Взбейте яйца с итальянскими травами и солью, добавьте воду и сливки. Все тщательно перемешайте и влейте к спагетти с курицей.
  6. Форму накройте фольгой, отправьте в духовку на 50 минут.
  7. Через указанное время достаньте спагетти, посыпьте натертым сыром и поставьте запекаться еще на 10 минут.

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