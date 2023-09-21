Суперореховое печенье: два яйца — и хрустящая вкуснятина на столе

Идеальная выпечка к кофе или чаю

Мы рассказывали, как вкусно заварить кофе. Идеально к горячему утреннему напитку — домашнее печенье. Делимся рецептом ореховой вкусности.

Вместе с ProstoWay рассказываем, как приготовить хрустящее печенье к чаю или кофе. Будет вкусно и очень орехово. Да и продукты нужны самые простые.

Ингредиенты:

мука — 2 ст.;

сахарная пудра — 200 г;

масло — 200 г;

яйца — 2 шт.;

орехи — 180 г;

соль.

Способ приготовления:

Масло растираем с сахарной пудрой до пышной массы. Постепенно вводим яйца. Добавляем молотые орехи, соль и просеянную муку. Получившуюся массу замешиваем в однородное тесто. Долго не месим — песочное тесто такого не любит. Формируем из теста шар и заворачиваем в пищевую пленку. Кладем его в холодильник на 20 минут. Охлажденное тесто раскатываем в пласт толщиной около 5 мм. Очень важно, чтобы толщина всего пласта была одинаковой – от этого зависит, равномерно ли пропечется печенье. Легче всего раскатывать такое тесто между двумя слоями пергамента. Снимаем верхний пласт пергамента и вырезаем печенье. Вместе с нижним пергаментом выкладываем на противень. Повторяем процедуру, пока не окончится тесто. Выпекаем печенье в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Время выпечки составляет 10-15 минут.

Такое печенье получается вкусное и хрустящее. Его можно приготовить сразу многое и сложить в банку, чтобы лакомиться долго. Также мы рассказывали, как приготовить на десерт натуральные цукаты из груш.