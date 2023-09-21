Без грамма мяса: попробуйте и будете постоянно готовить такие бюджетные котлетки

Прекрасный способ разнообразить ежедневный рацион

Сочные мясные котлеты – прекрасное блюдо. Это универсальный ответ на вопрос, что приготовить. Впрочем, даже они иногда надоедают. На такой случай делимся рецептом интересных котлет из яиц.

Процесс их приготовления очень прост, да и продукты нужны только доступные. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

6 яиц;

ломтик батона;

столовая ложка сливочного масла;

5 столовых ложек картофельного пюре;

любимые специи;

соль, перец;

свежая зелень;

панировочные сухари.

Способ приготовления:

5 яиц отвариваем и остужаем. Отделяем белки от желтков и мелко нарезаем. Белки соединяем с несоленым картофельным пюре. Сюда же добавляем рубленую зелень. Желтки растираем с маслом, а затем добавляем к остальным заготовкам. В импровизированное тесто добавляем размягченный в воде батон, специи, сырое яйцо. Все компоненты тщательно перемешиваем. Готовый фарш должен настояться примерно 30 минут в холодильнике. Формируем котлетки. Перед началом жарки обваливаем в панировочных сухарях или муке.

Такие котлетки можно подавать как самостоятельное блюдо, а также сочетать с разными гарнирами, соусами и салатами. Попробуйте приготовить баклажанный салат – будет очень вкусно.