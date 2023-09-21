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Без грамма мяса: попробуйте и будете постоянно готовить такие бюджетные котлетки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Это блюдо понравится и взрослым, и детям
Это блюдо понравится и взрослым, и детям. Фото Ням-ням за 5 минут

Прекрасный способ разнообразить ежедневный рацион

Сочные мясные котлеты – прекрасное блюдо. Это универсальный ответ на вопрос, что приготовить. Впрочем, даже они иногда надоедают. На такой случай делимся рецептом интересных котлет из яиц.

Процесс их приготовления очень прост, да и продукты нужны только доступные. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • 6 яиц;
  • ломтик батона;
  • столовая ложка сливочного масла;
  • 5 столовых ложек картофельного пюре;
  • любимые специи;
  • соль, перец;
  • свежая зелень;
  • панировочные сухари.

Способ приготовления:

  1. 5 яиц отвариваем и остужаем. Отделяем белки от желтков и мелко нарезаем. Белки соединяем с несоленым картофельным пюре.
  2. Сюда же добавляем рубленую зелень. Желтки растираем с маслом, а затем добавляем к остальным заготовкам.
  3. В импровизированное тесто добавляем размягченный в воде батон, специи, сырое яйцо. Все компоненты тщательно перемешиваем. Готовый фарш должен настояться примерно 30 минут в холодильнике.
  4. Формируем котлетки. Перед началом жарки обваливаем в панировочных сухарях или муке.

Такие котлетки можно подавать как самостоятельное блюдо, а также сочетать с разными гарнирами, соусами и салатами. Попробуйте приготовить баклажанный салат – будет очень вкусно.

Теги:
#Рецепт #Яйца #Котлеты