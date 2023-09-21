Без грамма мяса: попробуйте и будете постоянно готовить такие бюджетные котлетки
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Прекрасный способ разнообразить ежедневный рацион
Сочные мясные котлеты – прекрасное блюдо. Это универсальный ответ на вопрос, что приготовить. Впрочем, даже они иногда надоедают. На такой случай делимся рецептом интересных котлет из яиц.
Процесс их приготовления очень прост, да и продукты нужны только доступные. Рецептом поделились на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- ломтик батона;
- столовая ложка сливочного масла;
- 5 столовых ложек картофельного пюре;
- любимые специи;
- соль, перец;
- свежая зелень;
- панировочные сухари.
Способ приготовления:
- 5 яиц отвариваем и остужаем. Отделяем белки от желтков и мелко нарезаем. Белки соединяем с несоленым картофельным пюре.
- Сюда же добавляем рубленую зелень. Желтки растираем с маслом, а затем добавляем к остальным заготовкам.
- В импровизированное тесто добавляем размягченный в воде батон, специи, сырое яйцо. Все компоненты тщательно перемешиваем. Готовый фарш должен настояться примерно 30 минут в холодильнике.
- Формируем котлетки. Перед началом жарки обваливаем в панировочных сухарях или муке.
Такие котлетки можно подавать как самостоятельное блюдо, а также сочетать с разными гарнирами, соусами и салатами. Попробуйте приготовить баклажанный салат – будет очень вкусно.