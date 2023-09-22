Фантастический завтрак из 2 картофелин и 2 баклажан: близкие съедят эти оладьи за секунду

Раз-два — и блюдо на столе

Овощные оладьи – это отличный вариант для быстрого завтрака или перекуса. Готовить их можно из кабачков, цукини, капусты, картофеля, добавлять морковь, лук и даже дополнять плавленым творожком. Оладьи легки и быстры в приготовлении – процесс занимает всего несколько минут.

Сегодня мы вместе с Рrostoway предлагаем самый простой рецепт овощных оладий. В его основе – картофель и баклажаны. Стоит попробовать только раз – и будете завтракать так каждое утро до самых морозов!

Как приготовить овощные оладьи из баклажанов и картофеля

Ингредиенты:

картофель — 2-3 шт.;

лук – 1 шт.;

баклажаны — 2 шт.;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

масло – 100 мл;

соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Для начала необходимо приготовить все ингредиенты. Картошку моем, чистим и натираем на мелкой терке. Лук и баклажаны чистим и нарезаем произвольно. Все овощи перемалываем блендером или пропускаем через мясорубку. В полученную массу добавляем яйца, муку и разрыхлитель. Солим, перчим и по желанию добавляем любимые специи и хорошо все перемешиваем. Разогреваем на сковороде подсолнечное масло. Ложкой выкладываем тесто и обжариваем оладьи с двух сторон по несколько минут до золотистого цвета.

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