Зачем солить кофе: рецепт напитка, который мигом поднимет вас с кровати

Напиток получается не только вкусным, но и полезным

Кофе — самый популярный напиток в мире и его давно перестали пить только на завтрак. Его пьют на протяжении дня, на кофе приглашают и назначают деловые встречи. Существует много рецептов его приготовления: кто-то любит готовить с помощью кофемашины, кто-то варить в турке, а кто-то за кофе бегает в ближайшую кофейню.

Сегодня вместе с "УНИАН" приготовим напиток с более выраженным и мягким вкусом — кофе с солью. Эта добавка сбалансирует кислинку в кофе, усилит аромат — в результате вы получите умопомрачительный запах. Это отличная замена сахару и молочным продуктам.

Кстати, по турецким традициям если девушка подала своему ухажеру пересоленный или испорченный кофе, она тем самым показывает ему, что тот ей не понравился. Это деликатный способ отказа на предложение руки и сердца.

Как приготовить кофе с солью

Ингредиенты:

стакан воды (примерно 150-180 миллилитров);

кофе молотый – 1,5 чайных ложек;

соль – щепотка;

сахар – половина столовой ложки.

Способ приготовления:

В турку засыпьте кофе и специи, залейте эту смесь водой и отправьте джезву на небольшой огонь, пока не поднимется пенка. Снимите с огня и перелейте в кофейную чашку.

Как правильно пить кофе с солью

В кофе добавлять соль имеет смысл только в случае приготовления в турке. Кофе необходимо брать более мелкого помола хорошего качества — в противном случае соль на вкус и запах не повлияет. Будьте осторожны с растворимым кофе с солью — этот вариант понравится лишь единицам.

Ранее "Телеграф" делился секретами приготовления вкусного кофе. Готовьте и наслаждайтесь!