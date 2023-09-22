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Две ложки йогурта и яйцо: самый простой рецепт нежнейшего печенья к чаю

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Очень вкусное печенье из простых продуктов
Очень вкусное печенье из простых продуктов. Фото babusyni-retsepty

Семья будет в восторге!

Домашнее печенье – это вкусный десерт к чаю или кофе. Им можно перекусить дома, взять в дорогу, а для хранения этих сладостей не требуются особые условия.

Кажется, что купить печенье попроще, чем его приготовить. Но "Бабусині рецепти" развеивают этот миф и делятся простым рецептом нежного печенья к чаю. Готовить его просто, а все продукты вы найдете дома или в ближайшем магазине. Ваши близкие забудут про магазинные сладости и будут просить только эту вкуснятину!

Как приготовить самое нежное печенье к чаю

Ингредиенты:

  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • соль – щепотка;
  • ванильный сахар – 8 г;
  • сахарный песок – 60 г;
  • подсолнечное масло – 50 мл;
  • кукурузный крахмал – 2 ст. л.;
  • классический йогурт – 2 ст. л.;
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
  • мука пшеничная – 250 г;
  • темный шоколад.

Способ приготовления:

  1. В тарелке тщательно перемешиваем яйцо, соль, ванильный сахар и сахарный песок.
  2. В полученную массу добавляем кукурузный крахмал, вливаем растительное масло и все перемешиваем. Добавляем йогурт и снова все вымешиваем.
  3. Просеиваем разрыхлитель, муку и замешиваем тесто.
  4. От теста отрываем небольшие кусочки теста, скатываем их в жгуты небольшого размера.
  5. Будущее печенье обваливаем в сахарном песке и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем 15 минут при 180 градусах.
  6. Готовое печенье окунаем с обеих сторон в растопленный темный шоколад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить в выпечку, чтобы она не черствела. Так вы будете наслаждаться печеньем долгое время.

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#Рецепт #Печенье #Десерт #Готовим дома