Две ложки йогурта и яйцо: самый простой рецепт нежнейшего печенья к чаю

Семья будет в восторге!

Домашнее печенье – это вкусный десерт к чаю или кофе. Им можно перекусить дома, взять в дорогу, а для хранения этих сладостей не требуются особые условия.

Кажется, что купить печенье попроще, чем его приготовить. Но "Бабусині рецепти" развеивают этот миф и делятся простым рецептом нежного печенья к чаю. Готовить его просто, а все продукты вы найдете дома или в ближайшем магазине. Ваши близкие забудут про магазинные сладости и будут просить только эту вкуснятину!

Как приготовить самое нежное печенье к чаю

Ингредиенты:

яйцо куриное – 1 шт.;

соль – щепотка;

ванильный сахар – 8 г;

сахарный песок – 60 г;

подсолнечное масло – 50 мл;

кукурузный крахмал – 2 ст. л.;

классический йогурт – 2 ст. л.;

разрыхлитель – 1/2 ч. л.;

мука пшеничная – 250 г;

темный шоколад.

Способ приготовления:

В тарелке тщательно перемешиваем яйцо, соль, ванильный сахар и сахарный песок. В полученную массу добавляем кукурузный крахмал, вливаем растительное масло и все перемешиваем. Добавляем йогурт и снова все вымешиваем. Просеиваем разрыхлитель, муку и замешиваем тесто. От теста отрываем небольшие кусочки теста, скатываем их в жгуты небольшого размера. Будущее печенье обваливаем в сахарном песке и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем 15 минут при 180 градусах. Готовое печенье окунаем с обеих сторон в растопленный темный шоколад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить в выпечку, чтобы она не черствела. Так вы будете наслаждаться печеньем долгое время.