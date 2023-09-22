Две ложки йогурта и яйцо: самый простой рецепт нежнейшего печенья к чаю
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Семья будет в восторге!
Домашнее печенье – это вкусный десерт к чаю или кофе. Им можно перекусить дома, взять в дорогу, а для хранения этих сладостей не требуются особые условия.
Кажется, что купить печенье попроще, чем его приготовить. Но "Бабусині рецепти" развеивают этот миф и делятся простым рецептом нежного печенья к чаю. Готовить его просто, а все продукты вы найдете дома или в ближайшем магазине. Ваши близкие забудут про магазинные сладости и будут просить только эту вкуснятину!
Как приготовить самое нежное печенье к чаю
Ингредиенты:
- яйцо куриное – 1 шт.;
- соль – щепотка;
- ванильный сахар – 8 г;
- сахарный песок – 60 г;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- кукурузный крахмал – 2 ст. л.;
- классический йогурт – 2 ст. л.;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
- мука пшеничная – 250 г;
- темный шоколад.
Способ приготовления:
- В тарелке тщательно перемешиваем яйцо, соль, ванильный сахар и сахарный песок.
- В полученную массу добавляем кукурузный крахмал, вливаем растительное масло и все перемешиваем. Добавляем йогурт и снова все вымешиваем.
- Просеиваем разрыхлитель, муку и замешиваем тесто.
- От теста отрываем небольшие кусочки теста, скатываем их в жгуты небольшого размера.
- Будущее печенье обваливаем в сахарном песке и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем 15 минут при 180 градусах.
- Готовое печенье окунаем с обеих сторон в растопленный темный шоколад.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить в выпечку, чтобы она не черствела. Так вы будете наслаждаться печеньем долгое время.