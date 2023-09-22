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Вкуснее и дешевле магазинной: эту домашнюю карамель будете есть ложками (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы больше не будете покупать в магазине
Вы больше не будете покупать в магазине. Фото shuba.life

Ее также можно добавлять в домашнюю выпечку

Домашняя карамель – идеальный продукт. Она одинаково вкусна как самостоятельное лакомство, так и виде дополнения к тортам, пирожным или пышным блинчикам.

Такое лакомство получается намного вкуснее и полезней магазинного. К тому же, приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук не составит большого труда. Поначалу карамель получается несколько жидкой, однако после того, как постоит в холодильнике, она станет гуще. Попробуем?

Как приготовить карамель дома

Ингредиенты на 300 мл:

  • сахар – 300 гр;
  • вода – 100 мл;
  • лимонная кислота – на кончике ножа;
  • сливки (33%) – 150 мл;
  • масло – 60 гр;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю с толстым дном или глубокую сковородку высыпаем сахар, добавляем воду и лимонную кислоту. Не перемешивая, ставим на максимальный огонь. Когда масса станет янтарного цвета, вливаем нагретые сливки и все перемешиваем силиконовой или деревянной лопаткой. Выключаем.
  2. В получившуюся смесь добавляем масло и перемешиваем до однородного состояния.
  3. Переливаем карамель в удобную посуду, добавляем соль и перебиваем погружным блендером.
  4. Готовую карамель разливаем в чистые банки, закрываем крышкой и храним в холодильнике.

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#Рецепт #Карамель #Готовим дома