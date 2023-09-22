Вкуснее и дешевле магазинной: эту домашнюю карамель будете есть ложками (видео)

Ее также можно добавлять в домашнюю выпечку

Домашняя карамель – идеальный продукт. Она одинаково вкусна как самостоятельное лакомство, так и виде дополнения к тортам, пирожным или пышным блинчикам.

Такое лакомство получается намного вкуснее и полезней магазинного. К тому же, приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук не составит большого труда. Поначалу карамель получается несколько жидкой, однако после того, как постоит в холодильнике, она станет гуще. Попробуем?

Как приготовить карамель дома

Ингредиенты на 300 мл:

сахар – 300 гр;

вода – 100 мл;

лимонная кислота – на кончике ножа;

сливки (33%) – 150 мл;

масло – 60 гр;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

В кастрюлю с толстым дном или глубокую сковородку высыпаем сахар, добавляем воду и лимонную кислоту. Не перемешивая, ставим на максимальный огонь. Когда масса станет янтарного цвета, вливаем нагретые сливки и все перемешиваем силиконовой или деревянной лопаткой. Выключаем. В получившуюся смесь добавляем масло и перемешиваем до однородного состояния. Переливаем карамель в удобную посуду, добавляем соль и перебиваем погружным блендером. Готовую карамель разливаем в чистые банки, закрываем крышкой и храним в холодильнике.

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