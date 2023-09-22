Даже самые дешевые макароны превратит в ресторанное блюдо: классический рецепт соуса болоньезе

Так вы съедите все макароны дома

Макароны — один из любимых гарниров на наших столах. Если вы уже пробовали мясную подливу и томатный соус к макаронам, то пришло время для соуса болоньезе.

Такое блюдо по рецепту Shuba вы сможете приготовить из простых продуктов без особой суеты. Обратите внимание, что по классическому рецепту вам понадобится 0,5 стакана сухого красного вина. Если его нет, можете заменить водой — вкус соуса от этого не пострадает. Ну что, идем готовить?

Как приготовить дома соус болоньезе

Ингредиенты на 6 порций:

говяжий фарш — 600 г;

сельдерей, стебель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

консервированные томаты в собственном соку — 400 г;

вино белое сухое — 100 мл;

молоко 2,8% — 100 г;

мускатный орех молотый — 2 г;

растительное масло, масло сливочное 73%, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры перелейте из банки в глубокую емкость, осторожно разомните вилкой или ручным блендером. Морковь, сельдерей и лук помойте и тщательно измельчите в кухонном комбайне или блендере. В глубокой сковороде разогрейте 1 ст. л. сливочного масла. Добавьте овощную смесь и протушите в течение 5 минут, постоянно помешивая. Добавьте в сковороду фарш, подсолите, приперчите все и тщательно перемешайте. Тушите блюдо 5 минут, постоянно перемешивая — смесь должна стать рассыпчатой. Добавьте в блюдо молоко со щепоткой мускатного ореха и тушите 4-5 минут, постоянно помешивая. Влейте вино или воду, готовьте еще 5 минут. По истечению указанного времени добавьте томаты, доведите массу до кипения и готовьте соус 15-20 минут, периодически помешивая. По необходимости добавляйте воду, чтобы мясо не было сухим. Готовый соус подавайте к горячим спагетти и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Рекомендуем приготовить макароны по-американски по рецепту "Телеграфа". Это невероятное блюдо придется по вкусу любителям сыра и спагетти.