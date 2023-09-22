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Справится даже ребенок: рецепт фантастических горячих бутербродов для школьного перекуса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Простое в приготовлении блюдо получается очень сытным
Простое в приготовлении блюдо получается очень сытным. Фото shuba.life

Идеальное сочетание начинки и багета

С началом учебного года у многих родителей возникает вопрос, что приготовить ребенку в качестве перекуса в школу. И если вы уже готовили черничные маффины, предлагаем сделать горячие бутерброды.

Такое блюдо по рецепту Shuba готовится настолько просто и быстро, что ребенок сам с удовольствием будет собирать ланч-бокс. Такие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной также идеально подойдут и на завтрак, обед или ужин. Всего за полчаса вы получите идеальный перекус. Не верите — проверьте!

Как приготовить горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной

Ингредиенты на 2 порции:

  • французский багет — 1 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • молоко 2,8% — 20 мл;
  • масло сливочное 73% — 60 г;
  • сыр твердый — 40 г;
  • ветчина — 160 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца посолите, поперчите и взбейте с молоком до однородной массы.
  2. Сковороду нагрейте, смажьте маслом и вылейте в нее яичную смесь. Пожарьте омлет с одной стороны и выключите огонь. Омлет переложите на разделочную доску и нарежьте неширокими полосками.
  3. Сыр и ветчину нарежьте соломкой.
  4. Багет разрежьте вдоль пополам, но не до конца. Раскройте его, выньте часть мякиша, смажьте сливочным маслом.
  5. На нижнюю часть багета выложите кусочки сыра, сверху положите омлет, а на него ветчину. Накройте второй половиной багета, заверните его в фольгу и запекайте 10 минут в духовке при 180°C.

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