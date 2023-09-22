Справится даже ребенок: рецепт фантастических горячих бутербродов для школьного перекуса
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Идеальное сочетание начинки и багета
С началом учебного года у многих родителей возникает вопрос, что приготовить ребенку в качестве перекуса в школу. И если вы уже готовили черничные маффины, предлагаем сделать горячие бутерброды.
Такое блюдо по рецепту Shuba готовится настолько просто и быстро, что ребенок сам с удовольствием будет собирать ланч-бокс. Такие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной также идеально подойдут и на завтрак, обед или ужин. Всего за полчаса вы получите идеальный перекус. Не верите — проверьте!
Как приготовить горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной
Ингредиенты на 2 порции:
- французский багет — 1 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- молоко 2,8% — 20 мл;
- масло сливочное 73% — 60 г;
- сыр твердый — 40 г;
- ветчина — 160 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца посолите, поперчите и взбейте с молоком до однородной массы.
- Сковороду нагрейте, смажьте маслом и вылейте в нее яичную смесь. Пожарьте омлет с одной стороны и выключите огонь. Омлет переложите на разделочную доску и нарежьте неширокими полосками.
- Сыр и ветчину нарежьте соломкой.
- Багет разрежьте вдоль пополам, но не до конца. Раскройте его, выньте часть мякиша, смажьте сливочным маслом.
- На нижнюю часть багета выложите кусочки сыра, сверху положите омлет, а на него ветчину. Накройте второй половиной багета, заверните его в фольгу и запекайте 10 минут в духовке при 180°C.
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