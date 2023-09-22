Укр

Будете воровать груши у соседей: рецепт этой запеканки станет любимым (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эта запеканка станет фаворитом среди другой выпечки
Эта запеканка станет фаворитом среди другой выпечки. Фото smachnonews.24tv.ua

Приготовьте, пока есть груши

Домашняя выпечка с фруктами невероятно популярна и вкусна. Чаще всего ее делают с яблоками, однако мы сегодня попытаемся вас удивить и приготовим запеканку с грушами. Ведь груши — замечательный фрукт, который отлично подходит для выпечки.

Сырная запеканка с грушами по рецепту cooking_by_yuliya – отличный вариант десерта для праздничного стола или семейного чаепития. Готовить его легко и быстро: вам необходимо смешать все ингредиенты, выложить груши и отправить все в духовку. Попробуем?

Как приготовить творожную запеканку с грушами

Ингредиенты на 6 порций:

  • 500 граммов кисломолочного сыра;
  • 4 куриных яйца;
  • 4 ложки сахара;
  • 2 ложки молока;
  • 2 ложки манной крупы;
  • щепотка соли;
  • груши.

Способ приготовления:

  1. Творог, манку, сахар, молоко и желтки сбиваем блендером до однородного состояния.
  2. Из яиц отделяем белки, солим и взбиваем до стойких пиков. Добавляем их в творожную массу и перемешиваем.
  3. Получившуюся массу выливаем на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху выкладываем кусочки груш.
  4. Выпекаем запеканку в разогретой духовке до 180 градусов 40 – 50 минут. Готовую выпечку присыпаем сахарной пудрой.

А чтобы запеканка долго не черствела, добавьте один ингредиент. Так вы долго будете наслаждаться любимой выпечкой.

Теги:
#Рецепт #Груши #Запеканка #Готовим дома