Будете воровать груши у соседей: рецепт этой запеканки станет любимым (видео)
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Приготовьте, пока есть груши
Домашняя выпечка с фруктами невероятно популярна и вкусна. Чаще всего ее делают с яблоками, однако мы сегодня попытаемся вас удивить и приготовим запеканку с грушами. Ведь груши — замечательный фрукт, который отлично подходит для выпечки.
Сырная запеканка с грушами по рецепту cooking_by_yuliya – отличный вариант десерта для праздничного стола или семейного чаепития. Готовить его легко и быстро: вам необходимо смешать все ингредиенты, выложить груши и отправить все в духовку. Попробуем?
Как приготовить творожную запеканку с грушами
Ингредиенты на 6 порций:
- 500 граммов кисломолочного сыра;
- 4 куриных яйца;
- 4 ложки сахара;
- 2 ложки молока;
- 2 ложки манной крупы;
- щепотка соли;
- груши.
Способ приготовления:
- Творог, манку, сахар, молоко и желтки сбиваем блендером до однородного состояния.
- Из яиц отделяем белки, солим и взбиваем до стойких пиков. Добавляем их в творожную массу и перемешиваем.
- Получившуюся массу выливаем на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху выкладываем кусочки груш.
- Выпекаем запеканку в разогретой духовке до 180 градусов 40 – 50 минут. Готовую выпечку присыпаем сахарной пудрой.
А чтобы запеканка долго не черствела, добавьте один ингредиент. Так вы долго будете наслаждаться любимой выпечкой.