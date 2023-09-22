Будете воровать груши у соседей: рецепт этой запеканки станет любимым (видео)

Приготовьте, пока есть груши

Домашняя выпечка с фруктами невероятно популярна и вкусна. Чаще всего ее делают с яблоками, однако мы сегодня попытаемся вас удивить и приготовим запеканку с грушами. Ведь груши — замечательный фрукт, который отлично подходит для выпечки.

Сырная запеканка с грушами по рецепту cooking_by_yuliya – отличный вариант десерта для праздничного стола или семейного чаепития. Готовить его легко и быстро: вам необходимо смешать все ингредиенты, выложить груши и отправить все в духовку. Попробуем?

Как приготовить творожную запеканку с грушами

Ингредиенты на 6 порций:

500 граммов кисломолочного сыра;

4 куриных яйца;

4 ложки сахара;

2 ложки молока;

2 ложки манной крупы;

щепотка соли;

груши.

Способ приготовления:

Творог, манку, сахар, молоко и желтки сбиваем блендером до однородного состояния. Из яиц отделяем белки, солим и взбиваем до стойких пиков. Добавляем их в творожную массу и перемешиваем. Получившуюся массу выливаем на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху выкладываем кусочки груш. Выпекаем запеканку в разогретой духовке до 180 градусов 40 – 50 минут. Готовую выпечку присыпаем сахарной пудрой.

А чтобы запеканка долго не черствела, добавьте один ингредиент. Так вы долго будете наслаждаться любимой выпечкой.