Приготовьте на зиму - и не пожалеете: этот салат будет разлетаться моментально

Гости выстроятся в очередь за рецептом

В сезон овощей, фруктов и ягод каждый кулинар запасается полезной вкуснятиной на зиму. Если кажется, что все рецепты уже перепробованы, значит, пора экспериментировать.

Сегодня вместе с Shuba предлагаем вам салат из осенних овощей. В нем использованы такие сезонные овощи как капуста, помидоры, болгарский перец, лук и морковь, а также разнообразные приправы для улучшения вкуса. Такой вкуснятиной нужно наслаждаться вместе с мясом, жарким или гарниром.

Как приготовить оовощной салат на зиму

Ингредиенты на 7 полулитровых банок:

капуста белокочанная — 1.5 кг;

томаты — 500 г;

перец болгарский красный — 500 г;

лук репчатый — 300 г;

морковь — 300 г;

петрушка, пучок — 1 шт.;

соль каменная — 60 г;

сахар — 100 г;

растительное масло — 120 мл;

уксус 9% — 120 мл;

смесь перцев — 1 ст. л.;

лавровый лист — 5 г.

Способ приготовления:

Овощи тщательно помойте. Капусту тонко нашинкуйте. Перец почистьте от сердцевин и нарежьте полосками. Морковь и лук почистьте и нарежьте: морковь — соломкой, лук — полукольцами. Петрушку мелко нашинкуйте. Смешайте все ингриденты, посолит, добавьте сахар, растительное масло, уксус. Все тщательно перемешайте и оставьте салат на 2-3 часа, периодически перемешивая. На дно баночек положите лавровые листья, перец, плотно разложите в них капусту и разлейте образовавшимся соком. Накройте банки стерилизованными металлическими крышками. Для стерилизации банок на дно большой кастрюли положите кухонное полотенце, поставьте на него банки и залейте теплой водой. Воду доведите до кипения и стерилизуйте 25 минут. Достаньте банки, герметично их закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом.

В материале "Телеграфа" узнайте, как правильно хранить консервацию. Так она у вас достоит до следующего сезона.