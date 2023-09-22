Приготовьте на зиму - и не пожалеете: этот салат будет разлетаться моментально
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Гости выстроятся в очередь за рецептом
В сезон овощей, фруктов и ягод каждый кулинар запасается полезной вкуснятиной на зиму. Если кажется, что все рецепты уже перепробованы, значит, пора экспериментировать.
Сегодня вместе с Shuba предлагаем вам салат из осенних овощей. В нем использованы такие сезонные овощи как капуста, помидоры, болгарский перец, лук и морковь, а также разнообразные приправы для улучшения вкуса. Такой вкуснятиной нужно наслаждаться вместе с мясом, жарким или гарниром.
Как приготовить оовощной салат на зиму
Ингредиенты на 7 полулитровых банок:
- капуста белокочанная — 1.5 кг;
- томаты — 500 г;
- перец болгарский красный — 500 г;
- лук репчатый — 300 г;
- морковь — 300 г;
- петрушка, пучок — 1 шт.;
- соль каменная — 60 г;
- сахар — 100 г;
- растительное масло — 120 мл;
- уксус 9% — 120 мл;
- смесь перцев — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 5 г.
Способ приготовления:
- Овощи тщательно помойте. Капусту тонко нашинкуйте. Перец почистьте от сердцевин и нарежьте полосками. Морковь и лук почистьте и нарежьте: морковь — соломкой, лук — полукольцами. Петрушку мелко нашинкуйте.
- Смешайте все ингриденты, посолит, добавьте сахар, растительное масло, уксус. Все тщательно перемешайте и оставьте салат на 2-3 часа, периодически перемешивая.
- На дно баночек положите лавровые листья, перец, плотно разложите в них капусту и разлейте образовавшимся соком. Накройте банки стерилизованными металлическими крышками.
- Для стерилизации банок на дно большой кастрюли положите кухонное полотенце, поставьте на него банки и залейте теплой водой. Воду доведите до кипения и стерилизуйте 25 минут.
- Достаньте банки, герметично их закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом.
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