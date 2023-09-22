Невозможно удержаться, чтобы не облизать тарелку: грузины готовят баклакжаны только по этому рецепту

Баклажанная лихорадка продолжается!

Осень – время сбора урожая баклажанов. Их можно добавлять в салаты, запекать в духовке и на гриле, готовить крем-суп, "Тещин язык" и овощную икру, делать на их основе соусы к мясу.

Сегодня вместе с "Важно знать" поделимся рецептом необычного грузинского блюда под названием "Бадриджани". Среди обязательных ингредиентов рецепта — баклажаны, грецкие орехи и зернышки граната, а дальше вы можете экспериментировать! Блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении и функционально. Эти рулетики — отличный вариант для диетического, вегетарианского или постного меню, а на праздничном столе способны заменить любой салат.

Как приготовить "Бадриджани" — баклажанные рулетики по-грузински

Ингредиенты:

6 баклажанов;

1 ст. л. уксуса;

1 ст. л. растительного масла;

1 пучок кинзы;

1 стак. грецких орехов;

2 зубчика чеснока;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, нарежьте тонкими полосками, посолите и оставьте на 20 минут — так вы избавитесь от лишней горечи в овощах. Тщательно обсушите баклажанные полоски бумажными полотенцами и обжарьте до румяной корочки. Смешайте в отдельной посудиние измельченные грецкие орехи, кинзу и чеснок, добавьте уксус и растительное масло. Посолите, поперчите, тщательно все перемешайте. Начинку выложите на каждую баклажанную полоску, после чего сверните рулетики. На каждый рулетик положите по зернышку граната. "Бадриджани" готовы.

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