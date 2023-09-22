Невозможно удержаться, чтобы не облизать тарелку: грузины готовят баклакжаны только по этому рецепту
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Баклажанная лихорадка продолжается!
Осень – время сбора урожая баклажанов. Их можно добавлять в салаты, запекать в духовке и на гриле, готовить крем-суп, "Тещин язык" и овощную икру, делать на их основе соусы к мясу.
Сегодня вместе с "Важно знать" поделимся рецептом необычного грузинского блюда под названием "Бадриджани". Среди обязательных ингредиентов рецепта — баклажаны, грецкие орехи и зернышки граната, а дальше вы можете экспериментировать! Блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении и функционально. Эти рулетики — отличный вариант для диетического, вегетарианского или постного меню, а на праздничном столе способны заменить любой салат.
Как приготовить "Бадриджани" — баклажанные рулетики по-грузински
Ингредиенты:
- 6 баклажанов;
- 1 ст. л. уксуса;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 1 пучок кинзы;
- 1 стак. грецких орехов;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте, нарежьте тонкими полосками, посолите и оставьте на 20 минут — так вы избавитесь от лишней горечи в овощах.
- Тщательно обсушите баклажанные полоски бумажными полотенцами и обжарьте до румяной корочки.
- Смешайте в отдельной посудиние измельченные грецкие орехи, кинзу и чеснок, добавьте уксус и растительное масло. Посолите, поперчите, тщательно все перемешайте.
- Начинку выложите на каждую баклажанную полоску, после чего сверните рулетики. На каждый рулетик положите по зернышку граната. "Бадриджани" готовы.
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