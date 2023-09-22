Пейте и богатейте: рецепт кофе с корицей с секретом
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Быстрый рецепт кофе с корицей, что сделает вас богаче
Веками кофе помогал людям не только проснуться и взбодриться, но и был незаменимым напитком во время дружеских и деловых встреч. Сегодня существует множество вариаций приготовления этого напитка: кто-то любит крепкий эспрессо, некоторые предпочитают кофе с молоком, в том числе и растительным, а кто-то любит добавлять к напитку сиропы или ликеры.
Но мало кто знает, что употребление этого напитка может еще и приумножить прибыль, если к нему добавить щепотку корицы. Употреблять такой кофе нужно в четверг, ведь именно этот день, по словам астрологов, — день Юпитера, энергия расширения, удачи, успеха, больших денег. Чтобы "запустить магию" можно приготовить кофе, который вы любите и добавить туда немного корицы. Или же сварить более оригинальный напиток, который удивит вас своим вкусом, информирует "Чай и кофе".
Как приготовить кофе с корицей и мускатным орехом?
На две порции вам понадобится:
- молотый кофе — 3 чайные ложки;
- молотая корица — 0,2 чайные ложки;
- мускатный орех – 1-2 щепотки (по вкусу);
- вода — 200 мл;
- молоко – 100 мл;
- сахар – по вкусу.
Приготовление:
1. Молотый кофе смешайте с корицей, мускатным орехом и сахаром.
2. Вскипятите воду и кипятком залейте смесь, накройте крышкой и оставьте на несколько минут.
3. Нагрейте молоко до 60-70 °C и разлейте по чашкам.
4. Осторожно тонкой струйкой влейте заваренный кофе в молоко.
5. Наслаждайтесь!
Чтобы кофе смаковал каждый день читайте секреты приготовления бодрого напитка от "Телеграфа".