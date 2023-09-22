Пейте и богатейте: рецепт кофе с корицей с секретом

Быстрый рецепт кофе с корицей, что сделает вас богаче

Веками кофе помогал людям не только проснуться и взбодриться, но и был незаменимым напитком во время дружеских и деловых встреч. Сегодня существует множество вариаций приготовления этого напитка: кто-то любит крепкий эспрессо, некоторые предпочитают кофе с молоком, в том числе и растительным, а кто-то любит добавлять к напитку сиропы или ликеры.

Но мало кто знает, что употребление этого напитка может еще и приумножить прибыль, если к нему добавить щепотку корицы. Употреблять такой кофе нужно в четверг, ведь именно этот день, по словам астрологов, — день Юпитера, энергия расширения, удачи, успеха, больших денег. Чтобы "запустить магию" можно приготовить кофе, который вы любите и добавить туда немного корицы. Или же сварить более оригинальный напиток, который удивит вас своим вкусом, информирует "Чай и кофе".

Как приготовить кофе с корицей и мускатным орехом?

На две порции вам понадобится:

молотый кофе — 3 чайные ложки;

молотая корица — 0,2 чайные ложки;

мускатный орех – 1-2 щепотки (по вкусу);

вода — 200 мл;

молоко – 100 мл;

сахар – по вкусу.

Приготовление:

1. Молотый кофе смешайте с корицей, мускатным орехом и сахаром.

2. Вскипятите воду и кипятком залейте смесь, накройте крышкой и оставьте на несколько минут.

3. Нагрейте молоко до 60-70 °C и разлейте по чашкам.

4. Осторожно тонкой струйкой влейте заваренный кофе в молоко.

5. Наслаждайтесь!

Чтобы кофе смаковал каждый день читайте секреты приготовления бодрого напитка от "Телеграфа".