Укр

Популярный рецепт: бюджетный суп на обед, с которым справятся даже новички

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой суп на свинине понравится всем Новость обновлена 22 сентября 2023, 12:00
Такой суп на свинине понравится всем. Фото Зеленая усадьба

Классический суп из свежей капусты

В украинской кухне есть множество первых блюд. Если вы уже варили карпатскую грибную уху, обратите внимание на этот классический капустняк. Его готовят как из свежей, так и из квашеной капусты, готовить его можно из квашеной капусты, но летом традиционно готовят на свежей.

Рецептом поделились на theLime. С ним справится даже новичок.

Ингредиенты:

  • 500 г свинины
  • 1 морковь
  • 5 средних картофелин
  • 200 г пшена
  • 200 г свежей капусты
  • 1 луковица
  • 1 л томатного сока
  • 75 мл масла
  • 1 ст. кровати соли
  • перец и зелень

Способ приготовления:

  1. Овощи моем, чистим. Морковь и капусту в отдельные миски натираем на большой терке. Лук крошим кубиками.
  2. На сковороде, разогретой с растительным маслом, обжариваем лук. Когда она приобретет золотистый цвет, вливаем прямо в сковороду 1 л томатного сока. Когда сок закипит, тушим зажарку еще 5 минут.
  3. Мясо нарезаем средними кусочками, опускаем их в 3,5-4 л кипятка. Оставляем вариться, снимая пенку.
  4. Приблизительно через 20 минут, когда мясо будет наполовину готовым, кладем в кастрюлю картофель. Добавляем соль морковь. Перемешиваем.
  5. Пшено заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Затем – промываем и перекладываем в кастрюлю с бульоном.
  6. Еще через 20 минут картошку нужно вынуть из кастрюли, растолочь вилкой и отправить обратно. Следом добавляем капусту.
  7. Когда капустник снова закипит, вливаем в него зажарку с томатным соком. Варим еще 5 минут, помешивая. Выключаем огонь. Оставляем суп настояться под крышкой еще на 20 минут.

Суп получается густым, вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, что добавить в красный борщ, чтобы было еще вкуснее.

Теги:
#Рецепт #Свинина #Суп #Капуста #Капустняк