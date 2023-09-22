Популярный рецепт: бюджетный суп на обед, с которым справятся даже новички
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Классический суп из свежей капусты
В украинской кухне есть множество первых блюд. Если вы уже варили карпатскую грибную уху, обратите внимание на этот классический капустняк. Его готовят как из свежей, так и из квашеной капусты, готовить его можно из квашеной капусты, но летом традиционно готовят на свежей.
Рецептом поделились на theLime. С ним справится даже новичок.
Ингредиенты:
- 500 г свинины
- 1 морковь
- 5 средних картофелин
- 200 г пшена
- 200 г свежей капусты
- 1 луковица
- 1 л томатного сока
- 75 мл масла
- 1 ст. кровати соли
- перец и зелень
Способ приготовления:
- Овощи моем, чистим. Морковь и капусту в отдельные миски натираем на большой терке. Лук крошим кубиками.
- На сковороде, разогретой с растительным маслом, обжариваем лук. Когда она приобретет золотистый цвет, вливаем прямо в сковороду 1 л томатного сока. Когда сок закипит, тушим зажарку еще 5 минут.
- Мясо нарезаем средними кусочками, опускаем их в 3,5-4 л кипятка. Оставляем вариться, снимая пенку.
- Приблизительно через 20 минут, когда мясо будет наполовину готовым, кладем в кастрюлю картофель. Добавляем соль морковь. Перемешиваем.
- Пшено заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Затем – промываем и перекладываем в кастрюлю с бульоном.
- Еще через 20 минут картошку нужно вынуть из кастрюли, растолочь вилкой и отправить обратно. Следом добавляем капусту.
- Когда капустник снова закипит, вливаем в него зажарку с томатным соком. Варим еще 5 минут, помешивая. Выключаем огонь. Оставляем суп настояться под крышкой еще на 20 минут.
Суп получается густым, вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, что добавить в красный борщ, чтобы было еще вкуснее.