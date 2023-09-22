Заменит вам все торты и шарлотки: самый вкусный пирог со сливами
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Особый шарм десерту придает сырный слой
Мы рассказывали, как приготовить классический пирог со сливами. Теперь делимся интересной вариацией этого десерта.
Этот пирог с творожным слоем внутри получается нежный, ароматный и вкусный. Оторваться очень сложно. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- половинки слив
- 400 г кисломолочного творога
- 130 г сахара
- 1 чайная ложка цедры лимона
- щепотка ванили
- 2 средних яйца
- 100 г сметаны
- 20 г крахмала
- щепотка соли
Для теста:
- 120 г сливочного масла
- 2 средних яйца
- 120 г сахара
- щепотка соли
- щепотка ванилина
- 80 мл молока
- 250 г муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
Способ приготовления:
- Для творожного слоя к сыру добавляем сахар, соль. Убиваем яйца и перемешиваем. Добавляем сметану, крахмал, цедру, ваниль. Все перебиваем блендером, чтобы масса получилась гладкой.
- Для теста в отдельной миске соединяем мягкое масло комнатной температуры, сахар, ваниль, соль. Перемешиваем немного, а затем сбиваем миксером до пышности.
- Добавляем яйца, перемешиваем в однородное состояние. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем. Вливаем молоко, немного взбиваем.
- Перекладываем тесто в застеленную пергаментом форму. На него выкладываем творожный слой, а сверху – половинки слив. Немного присыпаем их сахаром. Выпекаем пирог при 180 градусах около 50-55 мин.
Нарезаем пирог после полного охлаждения. Также мы делились экономным рецептом ленивых беляшей.