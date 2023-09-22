Заменит вам все торты и шарлотки: самый вкусный пирог со сливами

Особый шарм десерту придает сырный слой

Мы рассказывали, как приготовить классический пирог со сливами. Теперь делимся интересной вариацией этого десерта.

Этот пирог с творожным слоем внутри получается нежный, ароматный и вкусный. Оторваться очень сложно. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

половинки слив

400 г кисломолочного творога

130 г сахара

1 чайная ложка цедры лимона

щепотка ванили

2 средних яйца

100 г сметаны

20 г крахмала

щепотка соли

Для теста:

120 г сливочного масла

2 средних яйца

120 г сахара

щепотка соли

щепотка ванилина

80 мл молока

250 г муки

1 чайная ложка разрыхлителя

Способ приготовления:

Для творожного слоя к сыру добавляем сахар, соль. Убиваем яйца и перемешиваем. Добавляем сметану, крахмал, цедру, ваниль. Все перебиваем блендером, чтобы масса получилась гладкой. Для теста в отдельной миске соединяем мягкое масло комнатной температуры, сахар, ваниль, соль. Перемешиваем немного, а затем сбиваем миксером до пышности. Добавляем яйца, перемешиваем в однородное состояние. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем. Вливаем молоко, немного взбиваем. Перекладываем тесто в застеленную пергаментом форму. На него выкладываем творожный слой, а сверху – половинки слив. Немного присыпаем их сахаром. Выпекаем пирог при 180 градусах около 50-55 мин.

Нарезаем пирог после полного охлаждения. Также мы делились экономным рецептом ленивых беляшей.