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Заменит вам все торты и шарлотки: самый вкусный пирог со сливами

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальная домашняя выпечка к чаю или кофе
Идеальная домашняя выпечка к чаю или кофе. Фото Порадниця

Особый шарм десерту придает сырный слой

Мы рассказывали, как приготовить классический пирог со сливами. Теперь делимся интересной вариацией этого десерта.

Этот пирог с творожным слоем внутри получается нежный, ароматный и вкусный. Оторваться очень сложно. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • половинки слив
  • 400 г кисломолочного творога
  • 130 г сахара
  • 1 чайная ложка цедры лимона
  • щепотка ванили
  • 2 средних яйца
  • 100 г сметаны
  • 20 г крахмала
  • щепотка соли

Для теста:

  • 120 г сливочного масла
  • 2 средних яйца
  • 120 г сахара
  • щепотка соли
  • щепотка ванилина
  • 80 мл молока
  • 250 г муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Для творожного слоя к сыру добавляем сахар, соль. Убиваем яйца и перемешиваем. Добавляем сметану, крахмал, цедру, ваниль. Все перебиваем блендером, чтобы масса получилась гладкой.
  2. Для теста в отдельной миске соединяем мягкое масло комнатной температуры, сахар, ваниль, соль. Перемешиваем немного, а затем сбиваем миксером до пышности.
  3. Добавляем яйца, перемешиваем в однородное состояние. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем. Вливаем молоко, немного взбиваем.
  4. Перекладываем тесто в застеленную пергаментом форму. На него выкладываем творожный слой, а сверху – половинки слив. Немного присыпаем их сахаром. Выпекаем пирог при 180 градусах около 50-55 мин.

Нарезаем пирог после полного охлаждения. Также мы делились экономным рецептом ленивых беляшей.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка #Сливи