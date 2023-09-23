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Просто залейте все кипятком: самый простой рецепт заготовки овощей на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такая заготовка - просто кладезь витаминов на зиму
Такая заготовка - просто кладезь витаминов на зиму

Вам не придется долго стоять на кухне

Овощная закуска на зиму – это отличная инвестиция в зимний уют. Однажды вечером, когда не будете готовиться, вы откроете баночку и поблагодарите себя за эту идеальную заготовку.

Маринованные помидоры с капустой от "Бабусиних рецептів" — это отличная альтернатива классическим маринованным помидорам. На ее приготовление вы потратите немного времени, но будете наслаждаться всю зиму.

Как приготовить помидоры с капустой на зиму

Ингредиенты на 2 литровые банки:

  • помидоры – 750 г;
  • капуста – 250 г;
  • перец сладкий – ½ шт.;
  • морковь – 1/3 шт.;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • укроп – зонтики;
  • петрушка – 1 пучок;
  • перец душистый – 3 шт.;
  • перец горошком – 4 шт.;
  • лавровый лист;
  • уксус 9% – 5 ст. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • соль – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Все овощи моем и чистим. Капусту мелко шинкуем. Сладкий перец нарезаем мелкими кусочками. Морковь натираем на корейской терке, выкладываем вместе с перцем в капусту.
  2. Банки стерилизуем удобным способом. Выкладываем зонтик укропа, чеснок, петрушку, перец душистый, горошком, лавровый лист. Накладываем в банки слои из помидоров и капустной смеси, заполняем ею банку до горлышка.
  3. Заливаем водой помидоры и капусту в банки, накрываем крышкой и укутываем в полотенце на 20 минут. Через указанное время сливаем воду из банок в кастрюлю, доводим до кипения.
  4. В банки добавляем уксус и кипяток из кастрюли. Закатываем, переворачиваем банки вверх дно и оставляем до полного остывания.

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