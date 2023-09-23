Просто залейте все кипятком: самый простой рецепт заготовки овощей на зиму
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Вам не придется долго стоять на кухне
Овощная закуска на зиму – это отличная инвестиция в зимний уют. Однажды вечером, когда не будете готовиться, вы откроете баночку и поблагодарите себя за эту идеальную заготовку.
Маринованные помидоры с капустой от "Бабусиних рецептів" — это отличная альтернатива классическим маринованным помидорам. На ее приготовление вы потратите немного времени, но будете наслаждаться всю зиму.
Как приготовить помидоры с капустой на зиму
Ингредиенты на 2 литровые банки:
- помидоры – 750 г;
- капуста – 250 г;
- перец сладкий – ½ шт.;
- морковь – 1/3 шт.;
- чеснок – 4 зубчика;
- укроп – зонтики;
- петрушка – 1 пучок;
- перец душистый – 3 шт.;
- перец горошком – 4 шт.;
- лавровый лист;
- уксус 9% – 5 ст. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- соль – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Все овощи моем и чистим. Капусту мелко шинкуем. Сладкий перец нарезаем мелкими кусочками. Морковь натираем на корейской терке, выкладываем вместе с перцем в капусту.
- Банки стерилизуем удобным способом. Выкладываем зонтик укропа, чеснок, петрушку, перец душистый, горошком, лавровый лист. Накладываем в банки слои из помидоров и капустной смеси, заполняем ею банку до горлышка.
- Заливаем водой помидоры и капусту в банки, накрываем крышкой и укутываем в полотенце на 20 минут. Через указанное время сливаем воду из банок в кастрюлю, доводим до кипения.
- В банки добавляем уксус и кипяток из кастрюли. Закатываем, переворачиваем банки вверх дно и оставляем до полного остывания.
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