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Вам даже варить ничего не придется: такую аджику будете ведрами закрывать и ведрами есть (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ароматная и вкусная аджика готовится быстро
Ароматная и вкусная аджика готовится быстро. Фото 24 канал

Вас приятно удивит простота приготовленияре

Аджика – это острая приправа, которая идеально подходит к мясным блюдам. В основе ее – помидоры, болгарский перец, иногда кабачки. Для пикантного вкуса кулинары добавляют в аджику перец, чеснок, орехи и зелень. Готовить ее можно по-разному: в сыром виде без варки, а также в вареном.

"Ленивую" аджику без варки нам предлагает marisha_recepti на своей странице в Instagram. Попробуйте — и вы будете готовить аджику только по этому рецепту!

Как приготовить аджику без варки

Ингредиенты на 1 литр аджики:

  • сладкий перец – 0,5 кг;
  • чеснок – 5 головок;
  • острый перец чили;
  • грецкие орехи – 300 г;
  • яблочный уксус – 1-2 ст. л.;
  • соль – 40-50 г;
  • кориандр – 50 г;
  • петрушка.

Способ приготовления:

  1. Все необходимые овощи помойте и почистите, пропустите их через мясорубку.
  2. Сладкий перец пропустите через мясорубку отдельно и процедите лишнюю жидкость. Добавьте соль, уксус, кориандр, измельченную зелень. Тщательно все перемешайте.
  3. Получившуюся массу разложите в банки, закройте крышками и храните в холодильнике. Такая аджика может храниться до года.

Аджику намазывайте на гренки из белого хлеба по рецепту "Телеграфа" и подавайте к первым блюдам. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Готовим дома #аджика