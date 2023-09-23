Вам даже варить ничего не придется: такую аджику будете ведрами закрывать и ведрами есть (видео)

Вас приятно удивит простота приготовленияре

Аджика – это острая приправа, которая идеально подходит к мясным блюдам. В основе ее – помидоры, болгарский перец, иногда кабачки. Для пикантного вкуса кулинары добавляют в аджику перец, чеснок, орехи и зелень. Готовить ее можно по-разному: в сыром виде без варки, а также в вареном.

"Ленивую" аджику без варки нам предлагает marisha_recepti на своей странице в Instagram. Попробуйте — и вы будете готовить аджику только по этому рецепту!

Как приготовить аджику без варки

Ингредиенты на 1 литр аджики:

сладкий перец – 0,5 кг;

чеснок – 5 головок;

острый перец чили;

грецкие орехи – 300 г;

яблочный уксус – 1-2 ст. л.;

соль – 40-50 г;

кориандр – 50 г;

петрушка.

Способ приготовления:

Все необходимые овощи помойте и почистите, пропустите их через мясорубку. Сладкий перец пропустите через мясорубку отдельно и процедите лишнюю жидкость. Добавьте соль, уксус, кориандр, измельченную зелень. Тщательно все перемешайте. Получившуюся массу разложите в банки, закройте крышками и храните в холодильнике. Такая аджика может храниться до года.

Аджику намазывайте на гренки из белого хлеба по рецепту "Телеграфа" и подавайте к первым блюдам. Приятного аппетита!