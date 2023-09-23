Зачем добавлять сырое яйцо в кофе: необычный рецепт напитка по-въетнамски

Близкие сначала удивятся, но полюбят с первого глотка

Без чашечки ароматного кофе мы уже не представляем себе утро. Рецептов его приготовления невероятное количество — от бодрящего кофе с перцем чили до умопомрачительного напитка с солью.

Сегодня мы взорвем мозг совсем необычным рецептом кофе с яйцом. Shuba рассказывает, что именно таким образом любят пить напиток во Вьетнаме. Кофе со сладкой яичной пеной придаст силы и энергии, а сам напиток будет более насыщенным и вкусным.

Как приготовить вьетнамский кофе с яйцом

Ингредиенты на 4 порции

Для кофе:

кофе арабика молотый — 60 г;

вода горячая — 4.5 стакана;

какао-порошок — по вкусу.

Для пены;

яйцо куриное, желток — 2 шт.;

сгущенное молоко — 1/2 стакана;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Яичные желтки, сгущенку и ваниль взбивайте в блендере на высокой скорости около 10 минут. У вас должна получиться смесь, похожей на тесто для торта. Чтобы проверить правильность консистенции, выложите немного пены на стакан воды: если она плавает — все хорошо. Кофе заварите любым удобным для вас способом, половину чашки отставьте. Оставшийся напиток разделите на 4 чашки. В каждую выложите 1-2 столовых ложки взбитой яичной пены. В каждую чашку через пену налейте чуть-чуть оставленного в начале кофе, оставленных в начале, через пену. По желанию посыпьте какао-порошком, корицей или мускатным орехом и подавайте.

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