Вам не понадобится ни сковорода, ни духовка: рецепт пышного омлета всего из трех ингредиентов
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Вы приготовите блюдо за считанные секунды
Идеальное утро всегда начинается с идеального завтрака, а идеальный завтрак всегда должен быть вкусным, полезным и быстрым в приготовлении. Обычно мы любим полакомиться утром классическим омлетом, по желанию добавляя в блюда любимые продукты.
А можно ли приготовить пышную яичницу, имея под рукой только яйца, молоко, соль и сливочное масло? Можно, и "Бабусині рецепти" рассказывают, как это сделать без лишней мороки всего за считанные минуты. К тому же, вам не понадобится ни сковорода, ни духовка, а результат вас поразит. Заинтересованы? Тогда идем готовить.
Как приготовить пышную яичницу
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.;
- соль – щепотка;
- молоко – 200 мл;
- сливочное масло – 30 г.
Способ приготовления:
- В миску разбиваем яйца, солим, выливаем молоко. Все ингредиенты взбиваем до однородного состояния и переливаем массу в стеклянную тару соответствующего размера.
- В кастрюлю наливаем небольшое количество воды. Помещаем стеклянную тару с яичной массой в кастрюлю. Разогреваем воду в кастрюле. В яичную смесь добавляем сливочное масло.
- Кастрюлю с яичной смесью накрываем крышкой и оставляем омлет на среднем огне на 15 минут.
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