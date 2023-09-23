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Вам не понадобится ни сковорода, ни духовка: рецепт пышного омлета всего из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пышный омлет приготовить можно из простых продуктов
Пышный омлет приготовить можно из простых продуктов. Фото babusyni-retsepty

Вы приготовите блюдо за считанные секунды

Идеальное утро всегда начинается с идеального завтрака, а идеальный завтрак всегда должен быть вкусным, полезным и быстрым в приготовлении. Обычно мы любим полакомиться утром классическим омлетом, по желанию добавляя в блюда любимые продукты.

А можно ли приготовить пышную яичницу, имея под рукой только яйца, молоко, соль и сливочное масло? Можно, и "Бабусині рецепти" рассказывают, как это сделать без лишней мороки всего за считанные минуты. К тому же, вам не понадобится ни сковорода, ни духовка, а результат вас поразит. Заинтересованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить пышную яичницу

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.;
  • соль – щепотка;
  • молоко – 200 мл;
  • сливочное масло – 30 г.

Способ приготовления:

  1. В миску разбиваем яйца, солим, выливаем молоко. Все ингредиенты взбиваем до однородного состояния и переливаем массу в стеклянную тару соответствующего размера.
  2. В кастрюлю наливаем небольшое количество воды. Помещаем стеклянную тару с яичной массой в кастрюлю. Разогреваем воду в кастрюле. В яичную смесь добавляем сливочное масло.
  3. Кастрюлю с яичной смесью накрываем крышкой и оставляем омлет на среднем огне на 15 минут.

Рекомендуем приготовить менемен — яичницу по-турецки по рецепту "Телеграфа". Для такого завтрака вам не понадобится ни ложка, ни вилка.

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#Рецепт #Завтрак #Омлет #Готовим дома