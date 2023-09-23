Любимое блюдо дедушки: такие макароны вы проглотите вместе с тарелкой
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Вкусный и бюджетный вариант ужина
Макароны по-флотски – это очень вкусный вариант семейного ужина. Готовится блюдо из простых продуктов, да и времени для этого требуется немного.
А помните, как в детстве готовил это блюдо дедушка? Он пытался сделать ужин вкусным, используя еще меньше продуктов и времени. Рецептом таких макарон по-дедовски поделилась "Господинька". Кушанье получается не менее вкусным, чем классический вариант, но покоряет своей простотой приготовления. Попробуем?
Как приготовить макароны по-дедовски
Ингредиенты:
- макароны – 400 г;
- отварное мясо (свинина, курица, говядина) – 200 г;
- бульон – 200 мл;
- сливочное масло – 40 г;
- лук – 1 шт.;
- соль, черный перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отваренное до готовности мясо разрываем на волокна.
- Лук чистим, моем, обжариваем до прозрачности и добавляем мясо. Держим на сковороде еще минутку.
- К мясу с луком вливаем 2 черпака бульона, тушим все в течение 5 минут.
- Макароны отвариваем до готовности в подсоленной воде, добавляем в сковороду к мясу и перемешиваем.
- Добавляем сливочное масло, при необходимости солим и перчим, оставляем настояться 5-10 минут под крышкой и подаем на стол.
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