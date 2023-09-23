Любимое блюдо дедушки: такие макароны вы проглотите вместе с тарелкой

Вкусный и бюджетный вариант ужина

Макароны по-флотски – это очень вкусный вариант семейного ужина. Готовится блюдо из простых продуктов, да и времени для этого требуется немного.

А помните, как в детстве готовил это блюдо дедушка? Он пытался сделать ужин вкусным, используя еще меньше продуктов и времени. Рецептом таких макарон по-дедовски поделилась "Господинька". Кушанье получается не менее вкусным, чем классический вариант, но покоряет своей простотой приготовления. Попробуем?

Как приготовить макароны по-дедовски

Ингредиенты:

макароны – 400 г;

отварное мясо (свинина, курица, говядина) – 200 г;

бульон – 200 мл;

сливочное масло – 40 г;

лук – 1 шт.;

соль, черный перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отваренное до готовности мясо разрываем на волокна. Лук чистим, моем, обжариваем до прозрачности и добавляем мясо. Держим на сковороде еще минутку. К мясу с луком вливаем 2 черпака бульона, тушим все в течение 5 минут. Макароны отвариваем до готовности в подсоленной воде, добавляем в сковороду к мясу и перемешиваем. Добавляем сливочное масло, при необходимости солим и перчим, оставляем настояться 5-10 минут под крышкой и подаем на стол.

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