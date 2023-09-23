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Любимое блюдо дедушки: такие макароны вы проглотите вместе с тарелкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличная альтернатива макаронам по-флотски
Отличная альтернатива макаронам по-флотски. Фото gospodynka.com.ua

Вкусный и бюджетный вариант ужина

Макароны по-флотски – это очень вкусный вариант семейного ужина. Готовится блюдо из простых продуктов, да и времени для этого требуется немного.

А помните, как в детстве готовил это блюдо дедушка? Он пытался сделать ужин вкусным, используя еще меньше продуктов и времени. Рецептом таких макарон по-дедовски поделилась "Господинька". Кушанье получается не менее вкусным, чем классический вариант, но покоряет своей простотой приготовления. Попробуем?

Как приготовить макароны по-дедовски

Ингредиенты:

  • макароны – 400 г;
  • отварное мясо (свинина, курица, говядина) – 200 г;
  • бульон – 200 мл;
  • сливочное масло – 40 г;
  • лук – 1 шт.;
  • соль, черный перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отваренное до готовности мясо разрываем на волокна.
  2. Лук чистим, моем, обжариваем до прозрачности и добавляем мясо. Держим на сковороде еще минутку.
  3. К мясу с луком вливаем 2 черпака бульона, тушим все в течение 5 минут.
  4. Макароны отвариваем до готовности в подсоленной воде, добавляем в сковороду к мясу и перемешиваем.
  5. Добавляем сливочное масло, при необходимости солим и перчим, оставляем настояться 5-10 минут под крышкой и подаем на стол.

Рекомендуем приготовить овсянку по-флотски по рецепту "Телеграфа". Такое блюдо понравится вам с первой ложки.

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#Рецепт #Мясо #Ужин #Макароны #Готовим дома