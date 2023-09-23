Приготовьте, пока еще есть баклажаны: копеечное блюдо, которое близкие съедят вместе с тарелкой

Полчаса — и блюдо готово

Вкус баклажан могут поразить всех. Детям нравятся овощные чипсы, взрослые каждое лето объедаются баклажанными котлетами.

Сегодня мы вместе со Smachnonews соединим баклажан с разнообразными ингредиентами в одном салате. Это блюдо не просто удивит, оно подарит вам настоящее наслаждение!

Как приготовить салат из баклажанов

Ингредиенты на 4 порции:

240 грамм баклажанов;

200 грамм салата;

1 красный болгарский перец;

1 красный лук;

1 помидор;

100 грамм сыра фета 100;

половина желтого перца;

3 ст. л. оливкового масла;

специи: соль, перец, свежая петрушка, лимонный сок, прованские травы.

Способ приготовления:

Баклажаны промойте, нарежьте ломтиками, посолите, оставьте "отдохнуть" примерно на полчаса. Через 30 минут соберите из овощей сок бумажным полотенцем. Сковороду-гриль тщательно разогрейте, выложите туда ломтики баклажанов, обжарьте до мягкости — на это уйдет около 12 минут. Перец помойте, очистите, нарежьте большой соломкой и обжарьте на сковороде 15 минут. Салат промойте и выложите на дно большой миски. Добавьте баклажаны и перец. Помойте лук и помидоры. Лук нарежьте перьями, а помидоры крупными кусочками и добавьте к другим ингредиентам. Для приготовления заправки в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец, все травы. Заправьте салат, посыпьте измельченным сыром фета и подавайте.

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