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Приготовьте, пока еще есть баклажаны: копеечное блюдо, которое близкие съедят вместе с тарелкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Этот овощной салат удивит даже требовательных гурманов Новость обновлена 23 сентября 2023, 22:00
Этот овощной салат удивит даже требовательных гурманов. Фото yanusia.com

Полчаса — и блюдо готово

Вкус баклажан могут поразить всех. Детям нравятся овощные чипсы, взрослые каждое лето объедаются баклажанными котлетами.

Сегодня мы вместе со Smachnonews соединим баклажан с разнообразными ингредиентами в одном салате. Это блюдо не просто удивит, оно подарит вам настоящее наслаждение!

Как приготовить салат из баклажанов

Ингредиенты на 4 порции:

  • 240 грамм баклажанов;
  • 200 грамм салата;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 1 красный лук;
  • 1 помидор;
  • 100 грамм сыра фета 100;
  • половина желтого перца;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • специи: соль, перец, свежая петрушка, лимонный сок, прованские травы.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны промойте, нарежьте ломтиками, посолите, оставьте "отдохнуть" примерно на полчаса. Через 30 минут соберите из овощей сок бумажным полотенцем.
  2. Сковороду-гриль тщательно разогрейте, выложите туда ломтики баклажанов, обжарьте до мягкости — на это уйдет около 12 минут.
  3. Перец помойте, очистите, нарежьте большой соломкой и обжарьте на сковороде 15 минут.
  4. Салат промойте и выложите на дно большой миски. Добавьте баклажаны и перец.
  5. Помойте лук и помидоры. Лук нарежьте перьями, а помидоры крупными кусочками и добавьте к другим ингредиентам.
  6. Для приготовления заправки в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец, все травы. Заправьте салат, посыпьте измельченным сыром фета и подавайте.

Рекомендуем приготовить фантастические баклажаны по-итальянски по рецепту "Телеграфа". Вам обязательно понравится это блюдо.

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