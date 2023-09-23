Приготовьте, пока еще есть баклажаны: копеечное блюдо, которое близкие съедят вместе с тарелкой
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Полчаса — и блюдо готово
Вкус баклажан могут поразить всех. Детям нравятся овощные чипсы, взрослые каждое лето объедаются баклажанными котлетами.
Сегодня мы вместе со Smachnonews соединим баклажан с разнообразными ингредиентами в одном салате. Это блюдо не просто удивит, оно подарит вам настоящее наслаждение!
Как приготовить салат из баклажанов
Ингредиенты на 4 порции:
- 240 грамм баклажанов;
- 200 грамм салата;
- 1 красный болгарский перец;
- 1 красный лук;
- 1 помидор;
- 100 грамм сыра фета 100;
- половина желтого перца;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- специи: соль, перец, свежая петрушка, лимонный сок, прованские травы.
Способ приготовления:
- Баклажаны промойте, нарежьте ломтиками, посолите, оставьте "отдохнуть" примерно на полчаса. Через 30 минут соберите из овощей сок бумажным полотенцем.
- Сковороду-гриль тщательно разогрейте, выложите туда ломтики баклажанов, обжарьте до мягкости — на это уйдет около 12 минут.
- Перец помойте, очистите, нарежьте большой соломкой и обжарьте на сковороде 15 минут.
- Салат промойте и выложите на дно большой миски. Добавьте баклажаны и перец.
- Помойте лук и помидоры. Лук нарежьте перьями, а помидоры крупными кусочками и добавьте к другим ингредиентам.
- Для приготовления заправки в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец, все травы. Заправьте салат, посыпьте измельченным сыром фета и подавайте.
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