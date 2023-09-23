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Древний казачий рецепт: простой пирог с необычной начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Если вы любите субпродукты, этот пирог именно для вас
Если вы любите субпродукты, этот пирог именно для вас. Фото shuba.life

Вкусное и особенное блюдо из подручных продуктов

Украинские традиционные блюда — это не только красный борщ и полтавские вареники. Это еще и потрясающий казачий пирог с ливером.

Рецептом вкусной и питательной выпечки делится Shuba. Этот рецепт был популярным во времена, когда было не принято выбрасывать любые ингредиенты, включая части или внутренности животных. Если вы любите такие продукты, как сердце, печень и легкие, этот пирог именно для вас.

Как приготовить казачий пирог с ливером

Ингредиенты на 8 порций:

Для теста:

  • мука — 300 г;
  • молоко 2,8% — 250 г;
  • дрожжи прессованные — 30 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 90 мл;
  • соль — по вкусу.

Для начинки;

  • сердце говяжье — 300 г;
  • печень говяжья — 300 г;
  • легкое говяжье — 300 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 80 мл;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Дрожжи с сахаром растворите в теплом молоке, добавьте половину муки, размешайте до однородного состояния и оставьте в теплом месте на 2 часа.
  2. В полученную опару добавьте яйца, соль, оставшуюся муку и замесите тесто. В конце замешивания добавьте масло, все вымесите, накройте полотенцем, оставьте тесто подходить еще на 1,5 часа. В середине один раз обомните тесто.
  3. Сердце и лёгкие промойте и замочите их в холодной воде. Через час нарежьте их и отварите в отдельной посуде. Сердце необходимо варить 1,5 ч, легкие — 1 час.
  4. Печень промойте, нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде с 2 ст. л. растительного масла 10 минут.
  5. Сердце, легкие и печень порежьте на кусочки и пропустите через мясорубку.
  6. Лук помойте, почистите, нарежьте маленькими кубиками и обжарьте в оставшемся масле до золотистого цвета. Смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и перемешайте.
  7. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кружочками.
  8. Тесто обомните и 2/3 раскатайте в круг по размеру формы с запасом на бортики.
  9. Форму смажьте растительным маслом, разогрейте духовку до 180°С.
  10. Выложите тесто в форму и сформуйте бортики. Сверху выложите начинку из фарша, на нее — кружочки яиц. Накройте оставшимся тестом, защипните края и оставьте на 30 минут.
  11. Через полчаса поставьте в духовку на 60-70 минут. Пирог готов!

Он хорошо сочетается с салатами, разнообразными соусами или квашеной капустой. Приятного аппетита!

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