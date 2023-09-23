Древний казачий рецепт: простой пирог с необычной начинкой

Вкусное и особенное блюдо из подручных продуктов

Украинские традиционные блюда — это не только красный борщ и полтавские вареники. Это еще и потрясающий казачий пирог с ливером.

Рецептом вкусной и питательной выпечки делится Shuba. Этот рецепт был популярным во времена, когда было не принято выбрасывать любые ингредиенты, включая части или внутренности животных. Если вы любите такие продукты, как сердце, печень и легкие, этот пирог именно для вас.

Как приготовить казачий пирог с ливером

Ингредиенты на 8 порций:

Для теста:

мука — 300 г;

молоко 2,8% — 250 г;

дрожжи прессованные — 30 г;

сахар — 1 ст. л.;

яйца куриные — 2 шт.;

масло подсолнечное — 90 мл;

соль — по вкусу.

Для начинки;

сердце говяжье — 300 г;

печень говяжья — 300 г;

легкое говяжье — 300 г;

лук репчатый — 2 шт.;

масло подсолнечное — 80 мл;

яйца куриные — 3 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Дрожжи с сахаром растворите в теплом молоке, добавьте половину муки, размешайте до однородного состояния и оставьте в теплом месте на 2 часа. В полученную опару добавьте яйца, соль, оставшуюся муку и замесите тесто. В конце замешивания добавьте масло, все вымесите, накройте полотенцем, оставьте тесто подходить еще на 1,5 часа. В середине один раз обомните тесто. Сердце и лёгкие промойте и замочите их в холодной воде. Через час нарежьте их и отварите в отдельной посуде. Сердце необходимо варить 1,5 ч, легкие — 1 час. Печень промойте, нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде с 2 ст. л. растительного масла 10 минут. Сердце, легкие и печень порежьте на кусочки и пропустите через мясорубку. Лук помойте, почистите, нарежьте маленькими кубиками и обжарьте в оставшемся масле до золотистого цвета. Смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и перемешайте. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кружочками. Тесто обомните и 2/3 раскатайте в круг по размеру формы с запасом на бортики. Форму смажьте растительным маслом, разогрейте духовку до 180°С. Выложите тесто в форму и сформуйте бортики. Сверху выложите начинку из фарша, на нее — кружочки яиц. Накройте оставшимся тестом, защипните края и оставьте на 30 минут. Через полчаса поставьте в духовку на 60-70 минут. Пирог готов!

Он хорошо сочетается с салатами, разнообразными соусами или квашеной капустой. Приятного аппетита!