Древний казачий рецепт: простой пирог с необычной начинкой
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Вкусное и особенное блюдо из подручных продуктов
Украинские традиционные блюда — это не только красный борщ и полтавские вареники. Это еще и потрясающий казачий пирог с ливером.
Рецептом вкусной и питательной выпечки делится Shuba. Этот рецепт был популярным во времена, когда было не принято выбрасывать любые ингредиенты, включая части или внутренности животных. Если вы любите такие продукты, как сердце, печень и легкие, этот пирог именно для вас.
Как приготовить казачий пирог с ливером
Ингредиенты на 8 порций:
Для теста:
- мука — 300 г;
- молоко 2,8% — 250 г;
- дрожжи прессованные — 30 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 90 мл;
- соль — по вкусу.
Для начинки;
- сердце говяжье — 300 г;
- печень говяжья — 300 г;
- легкое говяжье — 300 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 80 мл;
- яйца куриные — 3 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Дрожжи с сахаром растворите в теплом молоке, добавьте половину муки, размешайте до однородного состояния и оставьте в теплом месте на 2 часа.
- В полученную опару добавьте яйца, соль, оставшуюся муку и замесите тесто. В конце замешивания добавьте масло, все вымесите, накройте полотенцем, оставьте тесто подходить еще на 1,5 часа. В середине один раз обомните тесто.
- Сердце и лёгкие промойте и замочите их в холодной воде. Через час нарежьте их и отварите в отдельной посуде. Сердце необходимо варить 1,5 ч, легкие — 1 час.
- Печень промойте, нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде с 2 ст. л. растительного масла 10 минут.
- Сердце, легкие и печень порежьте на кусочки и пропустите через мясорубку.
- Лук помойте, почистите, нарежьте маленькими кубиками и обжарьте в оставшемся масле до золотистого цвета. Смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и перемешайте.
- Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кружочками.
- Тесто обомните и 2/3 раскатайте в круг по размеру формы с запасом на бортики.
- Форму смажьте растительным маслом, разогрейте духовку до 180°С.
- Выложите тесто в форму и сформуйте бортики. Сверху выложите начинку из фарша, на нее — кружочки яиц. Накройте оставшимся тестом, защипните края и оставьте на 30 минут.
- Через полчаса поставьте в духовку на 60-70 минут. Пирог готов!
Он хорошо сочетается с салатами, разнообразными соусами или квашеной капустой. Приятного аппетита!