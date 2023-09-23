Два яйца и ложка майонеза: такого фантастического печенья вы еще не пробовали
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Кулинары еще при советской оккупации научились класть майонез в тесто, и не зря
Мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с яблочной начинкой. Теперь делимся рецептом печенья, который может показаться кому-то странным — из-за использования в тесте майонеза.
Для приготовления требуется минимум времени и продуктов. В результате вы получите много вкусного печенья. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- Мука – 4 стакана;
- Сливочное масло – 200 граммов;
- Яйца – 2 штуки;
- Сахар – 1 стакан;
- Майонез – 2 столовые ложки;
- Сода – полчайной ложки;
- Кефир – 1 столовая ложка;
- Ванилин – по вкусу.
Способ приготовления:
- Перетираем мягкое сливочное масло с сахаром. В полученную массу добавляем майонез и необходимое количество яиц.
- Соду тушим кефиром и добавляем в миску с другими продуктами. Туда же кладем ванилин. Перемешиваем.
- К будущему тесту добавляем просеянную муку и медленно и осторожно замешиваем. Делаем это, пока оно не станет приятным на ощупь и эластичным. Накрываем миску с готовым тестом пищевой пленкой и оставляем постоять.
- Пропускаем тесто через мясорубку, чтобы получилось печенье красивой формы. Впрочем, сформировать его можно любым образом.
- Печенье выпекаем в предварительно разогретой духовке при 200 градусах. ориентировочное время выпекания – 20-25 минут.
Такое печенье остается очень вкусным и на следующий день. Это идеальный спутник вкусного кофе.