Два яйца и ложка майонеза: такого фантастического печенья вы еще не пробовали

Кулинары еще при советской оккупации научились класть майонез в тесто, и не зря

Мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с яблочной начинкой. Теперь делимся рецептом печенья, который может показаться кому-то странным — из-за использования в тесте майонеза.

Для приготовления требуется минимум времени и продуктов. В результате вы получите много вкусного печенья. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

Мука – 4 стакана;

Сливочное масло – 200 граммов;

Яйца – 2 штуки;

Сахар – 1 стакан;

Майонез – 2 столовые ложки;

Сода – полчайной ложки;

Кефир – 1 столовая ложка;

Ванилин – по вкусу.

Способ приготовления:

Перетираем мягкое сливочное масло с сахаром. В полученную массу добавляем майонез и необходимое количество яиц. Соду тушим кефиром и добавляем в миску с другими продуктами. Туда же кладем ванилин. Перемешиваем. К будущему тесту добавляем просеянную муку и медленно и осторожно замешиваем. Делаем это, пока оно не станет приятным на ощупь и эластичным. Накрываем миску с готовым тестом пищевой пленкой и оставляем постоять. Пропускаем тесто через мясорубку, чтобы получилось печенье красивой формы. Впрочем, сформировать его можно любым образом. Печенье выпекаем в предварительно разогретой духовке при 200 градусах. ориентировочное время выпекания – 20-25 минут.

Такое печенье остается очень вкусным и на следующий день. Это идеальный спутник вкусного кофе.