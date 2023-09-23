Все гости попросят рецепт: один дешевый компонент сделает привычную "Мимозу" невероятной

Попытайтесь готовить так — и убедитесь, что этот слой там должен быть

Многие считают классическую "Мимозу" краеугольным камнем праздничного стола. Она была одним из самых популярных салатов в советское время. До сих пор есть любители этой закуски с рыбкой – она максимально проста, при том что сочетание продуктов – максимально выигрышное.

И хотя технология приготовления стала, на Ukr.Media советуют пересмотреть привычный рецепт. Дело пойдет о том, чтобы добавить еще один слой. Попробуйте – и будете готовить только так.

В состав "Мимозы" традиционно входит несколько слоев: рыбный, картофельный, луковый, яичный и майонезный. Иногда в салате можно встретить и отварную морковь. Ее любят для баланса вкуса класть опытные кулинары.

Но можно пойти на хитрость и смешать корнеплод с одним ингредиентом. Речь идет о домашних сухариках из хлеба. Их нужно немного – хватит и 50 граммов. Их можно заранее мелко раскрошить или сухарями посыпать ими морковь во время выкладки салата.

"Мимоза" таким образом получится хрустящей и будет иметь интересный вкус. Также мы делились рецептом интересного блюда из баклажанов.