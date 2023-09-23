Достаточно взять лаваш: этот ленивый пирог можно делать хоть каждый день

Не требует особых усилий для приготовления

Лаваш – отличный чит-код для тех, кто любит вкусно поесть, но не любит возиться с тестом. Если вы уже готовили пиццу на лаваше, вам точно понравится и этот рецепт пирога.

Быстрый пирог с сыром не нуждается в усилиях, а получается безумно вкусным. Как его готовить, рассказали на портале "Советница". На его подготовку уходит не более 15 минут времени.

Ингредиенты:

лаваш – 3 листа;

кефир или жидкий йогурт без сахара – 400 мл;

4 яйца;

кисломолочный творог 5% – 250 г;

сушеные томаты с базиликом и чесноком (приправа) – 2 ст.л;

соль и перец;

сливочное масло – 30 г.

Способ приготовления:

Для заливки в миске смешиваем кефир, 4 яйца, сушеные томаты с базиликом и чесноком. Добавляем чайную ложку соли и чуть-чуть черного молотого перца. Перемешиваем до однородности. Для начинки творог разминаем вилкой. Пробивать блендером не надо — важно, чтобы он чувствовал себя в пироге. Сыр соединяем с заливкой, перемешиваем вилкой и отставляем в сторону. Каждый лист лаваша складываем гармошкой и этаким "веером" выкладываем в форму для выпечки. Листья лаваша выкладываем не очень плотно, должно оставаться пространство, чтобы туда затекала начинка. Сверху распределяем заливку. Они должны закрыть лаваш. Для равномерности немного крутим и наклоняем форму в разные стороны. Сливочное масло нарезаем на небольшие ломтики, выкладываем сверху. Запекаем пирог 40-45 минут в предварительно разогретой духовке.

После того, как достали пирог, ждем 5-7 минут – чтобы немного остыл. Тогда можно порезать. Также мы рассказывали, как испечь удивительный сладкий пирог со сливами.