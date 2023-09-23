Достаточно взять лаваш: этот ленивый пирог можно делать хоть каждый день
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Не требует особых усилий для приготовления
Лаваш – отличный чит-код для тех, кто любит вкусно поесть, но не любит возиться с тестом. Если вы уже готовили пиццу на лаваше, вам точно понравится и этот рецепт пирога.
Быстрый пирог с сыром не нуждается в усилиях, а получается безумно вкусным. Как его готовить, рассказали на портале "Советница". На его подготовку уходит не более 15 минут времени.
Ингредиенты:
- лаваш – 3 листа;
- кефир или жидкий йогурт без сахара – 400 мл;
- 4 яйца;
- кисломолочный творог 5% – 250 г;
- сушеные томаты с базиликом и чесноком (приправа) – 2 ст.л;
- соль и перец;
- сливочное масло – 30 г.
Способ приготовления:
- Для заливки в миске смешиваем кефир, 4 яйца, сушеные томаты с базиликом и чесноком. Добавляем чайную ложку соли и чуть-чуть черного молотого перца. Перемешиваем до однородности.
- Для начинки творог разминаем вилкой. Пробивать блендером не надо — важно, чтобы он чувствовал себя в пироге. Сыр соединяем с заливкой, перемешиваем вилкой и отставляем в сторону.
- Каждый лист лаваша складываем гармошкой и этаким "веером" выкладываем в форму для выпечки. Листья лаваша выкладываем не очень плотно, должно оставаться пространство, чтобы туда затекала начинка.
- Сверху распределяем заливку. Они должны закрыть лаваш. Для равномерности немного крутим и наклоняем форму в разные стороны.
- Сливочное масло нарезаем на небольшие ломтики, выкладываем сверху. Запекаем пирог 40-45 минут в предварительно разогретой духовке.
После того, как достали пирог, ждем 5-7 минут – чтобы немного остыл. Тогда можно порезать. Также мы рассказывали, как испечь удивительный сладкий пирог со сливами.