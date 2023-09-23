Если остались кабачки: такие оладьи "с секретом" накормят всю семью
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Если еще возникает вопрос "что приготовить из кабачков?"
Все любят классические деруны. Но даже трушные дерунолюбы летом хоть раз радовались оладьям из кабачка.
Овощные тертюхи получаются очень вкусные, и несколько более нежные, чем традиционные картофельные. На портале "Советница" как приготовить их с мясной начинкой.
Ингредиенты:
- 500 г очищенных кабачков
- 1 небольшое яйцо
- 1 маленькая луковица
- 200 г куриного фарша
- 50 г муки
- 2 маленьких зубчика чеснока
- зеленый лук (по вкусу)
- соль
- черный молотый перец
- масло
Способ приготовления:
- Кабачки натираем на среднюю терку. Солим, перемешиваем и оставляем на 30 мин. Зеленый лук и чеснок мелко сечим.
- В фарш добавляем соль, перец и зелень. Перемешиваем. Кабачки тщательно отжимаем от сока.
- На мелкой терке натираем лук. Добавляем к кабачкам. Перчим, вбиваем яйцо, муку, перемешиваем.
- В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем туда по столовой ложке кабачковой массы. На каждую оладью кладем почти полную столовую ложку куриной начинки. Накрываем фарш еще одной столовой ложкой кабачковой массы.
- Оладьи, где надо, подправляем ложкой. Жарим их по обе стороны на несильном огне до зарумянивания (по 5—6 минут с обеих сторон). Напоследок – накрываем крышкой.
Такие оладьи получаются очень вкусными. Лучше всего подавать их с прохладной сметаной или соусом на ее основе.