Если остались кабачки: такие оладьи "с секретом" накормят всю семью

Если еще возникает вопрос "что приготовить из кабачков?"

Все любят классические деруны. Но даже трушные дерунолюбы летом хоть раз радовались оладьям из кабачка.

Овощные тертюхи получаются очень вкусные, и несколько более нежные, чем традиционные картофельные. На портале "Советница" как приготовить их с мясной начинкой.

Ингредиенты:

500 г очищенных кабачков

1 небольшое яйцо

1 маленькая луковица

200 г куриного фарша

50 г муки

2 маленьких зубчика чеснока

зеленый лук (по вкусу)

соль

черный молотый перец

масло

Способ приготовления:

Кабачки натираем на среднюю терку. Солим, перемешиваем и оставляем на 30 мин. Зеленый лук и чеснок мелко сечим. В фарш добавляем соль, перец и зелень. Перемешиваем. Кабачки тщательно отжимаем от сока. На мелкой терке натираем лук. Добавляем к кабачкам. Перчим, вбиваем яйцо, муку, перемешиваем. В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем туда по столовой ложке кабачковой массы. На каждую оладью кладем почти полную столовую ложку куриной начинки. Накрываем фарш еще одной столовой ложкой кабачковой массы. Оладьи, где надо, подправляем ложкой. Жарим их по обе стороны на несильном огне до зарумянивания (по 5—6 минут с обеих сторон). Напоследок – накрываем крышкой.

Такие оладьи получаются очень вкусными. Лучше всего подавать их с прохладной сметаной или соусом на ее основе.