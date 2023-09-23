Эту пикантную заготовку съедят до последней банки: рецепт особой "Карпатской" аджики
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Очень ароматный соус к мясу и не только
Мы рассказывали, как вкусно закрыть томатную пасту. Еще одна популярная помидорная заготовка – аджика.
Вместе с порталом "Советница" делимся рецептом особой карпатской аджики. Соус получается острым, красивого алого цвета, с насыщенным вкусом и потрясающим ароматом чеснока и перца. Из приведенного количества ингредиентов выходит 4 литра аджика.
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 2 кг сладкого красного перца
- 400 г чеснока
- 400 г острого красного перца
- 80-100 г соли
- 150 г сахара
- 100 мл уксуса (9%)
Способ приготовления:
- У томатов вырезаем плодоножки. Перец и чеснок чистим, произвольно нарезаем.
- Все продукты пропускаем через мясорубку со средней решеткой. Выкладываем в кастрюлю.
- Ставим на огонь, помешиваем, доводим до кипения. Добавляем соль, сахар и уксус. Перемешиваем, снова доводим до кипения, убавляем нагрев до ниже среднего.
- Периодически помешивая, варим до того момента, пока аджика начнет разделяться – густая часть осядет на дно кастрюли.
- В этот момент ее можно начинать разливать по банкам. Процесс варки обычно длится 25-30 минут, не больше. Перед тем как наполнять каждую банку, хорошо перемешиваем аджику.
Соус получается очень острый и ароматный. Такая аджика отлично сохраняется. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны.