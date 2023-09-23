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Эту пикантную заготовку съедят до последней банки: рецепт особой "Карпатской" аджики

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепная пикантная заготовка
Великолепная пикантная заготовка. Фото Порадниця

Очень ароматный соус к мясу и не только

Мы рассказывали, как вкусно закрыть томатную пасту. Еще одна популярная помидорная заготовка – аджика.

Вместе с порталом "Советница" делимся рецептом особой карпатской аджики. Соус получается острым, красивого алого цвета, с насыщенным вкусом и потрясающим ароматом чеснока и перца. Из приведенного количества ингредиентов выходит 4 литра аджика.

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 2 кг сладкого красного перца
  • 400 г чеснока
  • 400 г острого красного перца
  • 80-100 г соли
  • 150 г сахара
  • 100 мл уксуса (9%)

Способ приготовления:

  1. У томатов вырезаем плодоножки. Перец и чеснок чистим, произвольно нарезаем.
  2. Все продукты пропускаем через мясорубку со средней решеткой. Выкладываем в кастрюлю.
  3. Ставим на огонь, помешиваем, доводим до кипения. Добавляем соль, сахар и уксус. Перемешиваем, снова доводим до кипения, убавляем нагрев до ниже среднего.
  4. Периодически помешивая, варим до того момента, пока аджика начнет разделяться – густая часть осядет на дно кастрюли.
  5. В этот момент ее можно начинать разливать по банкам. Процесс варки обычно длится 25-30 минут, не больше. Перед тем как наполнять каждую банку, хорошо перемешиваем аджику.

Соус получается очень острый и ароматный. Такая аджика отлично сохраняется. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны.

Теги:
#Рецепт #Консервация #Заготовка #аджика