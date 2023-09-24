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Проще только приготовить "Мивину": рецепт самых ленивых пирожков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти пирожки идеальны на завтрак и для перекуса
Эти пирожки идеальны на завтрак и для перекуса. Фото prosti-recepty.com

Других рецептов не ищите — этот идеальный

Чтобы сделать вкусные сытные пирожки, совсем не обязательно раскатывать и выпекать тесто. Можно приготовить их на сковороде.

Рецепт ленивых пирожков предлагает "ТСН". Они готовятся быстро и из простых продуктов, а получаются аппетитными и вкусными. Вам не понадобится дрожжи, а тесто вымешивать не придется. Все очень быстро и просто.

Как приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром на сковороде

Ингредиенты

Для теста:

  • кефир – 300 г;
  • мука – 220 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л. (без верха).

Для начинки:

  • ветчина – 130 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • яйца (вареные) – 2 шт.;
  • лук зеленый;
  • растительное масло (для жарки).

Способ приготовления:

  1. В миску вбейте яйцо, всыпьте соль, все взбейте венчиком. В массу влейте теплый кефир, всыпьте соду. Добавьте просеянную муку, все хорошо перемешайте.
  2. Нарежьте мелко лук и ветчину. Сыр и яйца натрите на средней терке.
  3. Тесто соедините с начинкой, перемешайте до однородной массы без комочков.
  4. На сковороде разогрейте небольшое количество масла. Выкладывайте тесто ложкой на сковороду на небольшое расстояние друг от друга. Пирожки жарьте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны под закрытой крышкой и до румяности.

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