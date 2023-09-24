Проще только приготовить "Мивину": рецепт самых ленивых пирожков
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Других рецептов не ищите — этот идеальный
Чтобы сделать вкусные сытные пирожки, совсем не обязательно раскатывать и выпекать тесто. Можно приготовить их на сковороде.
Рецепт ленивых пирожков предлагает "ТСН". Они готовятся быстро и из простых продуктов, а получаются аппетитными и вкусными. Вам не понадобится дрожжи, а тесто вымешивать не придется. Все очень быстро и просто.
Как приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром на сковороде
Ингредиенты
Для теста:
- кефир – 300 г;
- мука – 220 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л. (без верха).
Для начинки:
- ветчина – 130 г;
- сыр твердый – 100 г;
- яйца (вареные) – 2 шт.;
- лук зеленый;
- растительное масло (для жарки).
Способ приготовления:
- В миску вбейте яйцо, всыпьте соль, все взбейте венчиком. В массу влейте теплый кефир, всыпьте соду. Добавьте просеянную муку, все хорошо перемешайте.
- Нарежьте мелко лук и ветчину. Сыр и яйца натрите на средней терке.
- Тесто соедините с начинкой, перемешайте до однородной массы без комочков.
- На сковороде разогрейте небольшое количество масла. Выкладывайте тесто ложкой на сковороду на небольшое расстояние друг от друга. Пирожки жарьте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны под закрытой крышкой и до румяности.
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