Проще только приготовить "Мивину": рецепт самых ленивых пирожков

Других рецептов не ищите — этот идеальный

Чтобы сделать вкусные сытные пирожки, совсем не обязательно раскатывать и выпекать тесто. Можно приготовить их на сковороде.

Рецепт ленивых пирожков предлагает "ТСН". Они готовятся быстро и из простых продуктов, а получаются аппетитными и вкусными. Вам не понадобится дрожжи, а тесто вымешивать не придется. Все очень быстро и просто.

Как приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром на сковороде

Ингредиенты

Для теста:

кефир – 300 г;

мука – 220 г;

яйцо – 1 шт.;

сода – 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л. (без верха).

Для начинки:

ветчина – 130 г;

сыр твердый – 100 г;

яйца (вареные) – 2 шт.;

лук зеленый;

растительное масло (для жарки).

Способ приготовления:

В миску вбейте яйцо, всыпьте соль, все взбейте венчиком. В массу влейте теплый кефир, всыпьте соду. Добавьте просеянную муку, все хорошо перемешайте. Нарежьте мелко лук и ветчину. Сыр и яйца натрите на средней терке. Тесто соедините с начинкой, перемешайте до однородной массы без комочков. На сковороде разогрейте небольшое количество масла. Выкладывайте тесто ложкой на сковороду на небольшое расстояние друг от друга. Пирожки жарьте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны под закрытой крышкой и до румяности.

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