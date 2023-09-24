Храниться может долго, но исчезнет за минуты: рецепт шоколадной пасты с орехами
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
За бутерброды будут драться и дети, и взрослые
До середины октября длится сезон сбора урожая грецких орехов. Этот очень простой, но при этом очень ценный и полезный продукт часто используется при приготовлении самых разнообразных блюд.
Сегодня мы с Shuba приготовим необычную шоколадно-ореховую пасту на бутерброды. По вкусу она напоминает ореховую, но без вредных примесей и консервантов. За бутерброд с этой намазкой близкие точно устроят драку!
Как приготовить десертную пасту из грецких орехов с какао
Ингредиенты на 10 порций:
- грецкие орехи — 300 г;
- сахарная пудра — 3 ст. л.;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- сахар ванильный — 1 ч. л.;
- растительное масло — 0.5 ст. л.;
- масло сливочное 73% — 40 г;
- соль — 0.25 ч. л.
Способ приготовления:
- На сухой сковороде поджарьте грецкие орехи на протяжении 7-10 минут. Выложите их в блендер, перемелите до пастообразной консистенции. В пасту добавьте масло и снова взбейте в блендере.
- Туда же добавьте сахарную пудру, ванильный сахар и какао с солью. Все ингредиенты снова смешайте в блендере.
- Пасту выложите в контейнер или пиалу, добавьте размягченное сливочное масло. Готовую намазку спрячьте в холодильник на несколько часов, после чего подавайте к столу.
Рекомендуем приготовить "Нутеллу" из слив и шоколада по рецепту "Телеграфа". С такой намазкой будет вкусным даже обычный батон.