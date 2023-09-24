Храниться может долго, но исчезнет за минуты: рецепт шоколадной пасты с орехами

За бутерброды будут драться и дети, и взрослые

До середины октября длится сезон сбора урожая грецких орехов. Этот очень простой, но при этом очень ценный и полезный продукт часто используется при приготовлении самых разнообразных блюд.

Сегодня мы с Shuba приготовим необычную шоколадно-ореховую пасту на бутерброды. По вкусу она напоминает ореховую, но без вредных примесей и консервантов. За бутерброд с этой намазкой близкие точно устроят драку!

Как приготовить десертную пасту из грецких орехов с какао

Ингредиенты на 10 порций:

грецкие орехи — 300 г;

сахарная пудра — 3 ст. л.;

какао-порошок — 2 ст. л.;

сахар ванильный — 1 ч. л.;

растительное масло — 0.5 ст. л.;

масло сливочное 73% — 40 г;

соль — 0.25 ч. л.

Способ приготовления:

На сухой сковороде поджарьте грецкие орехи на протяжении 7-10 минут. Выложите их в блендер, перемелите до пастообразной консистенции. В пасту добавьте масло и снова взбейте в блендере. Туда же добавьте сахарную пудру, ванильный сахар и какао с солью. Все ингредиенты снова смешайте в блендере. Пасту выложите в контейнер или пиалу, добавьте размягченное сливочное масло. Готовую намазку спрячьте в холодильник на несколько часов, после чего подавайте к столу.

Рекомендуем приготовить "Нутеллу" из слив и шоколада по рецепту "Телеграфа". С такой намазкой будет вкусным даже обычный батон.