Наденьте на баклажаны сырную "шапочку": рецепт, который заставит всех вылизать тарелки
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Ресторанное блюдо из простых продуктов
Баклажаны – очень полезные и простые в приготовлении овощи. Из можно приготовить много вкусных и полезных блюд.
Если кажется, что все рецепты уже перепробованы, предлагаем приготовить баклажаны под творожной "шапочкой" по рецепту Рrostoway. Блюда идеальна как закуска и отлично подходит к мясным блюдам. Попробуйте – и будете готовить к концу "баклажанного" сезона.
Как приготовить баклажаны под творожной "шапочкой"
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- сыр твердый – 72 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, зелень – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Чеснок очистите от шелухи и нарежьте кусочками. Помидор помойте, порежьте тоненькими кружочками.
- Баклажан помойте, порежьте на кружочки толщиной 8-10 мм, посолите, сложите в миску и оставьте на 30 минут. Через полчаса промойте овощи, просушите – в этом случае баклажаны не будут горчить.
- Разложите кружочки баклажанов на застеленный пергаментом противень.
- На каждый кружочек уложите несколько маленьких кусочков чеснока, сверху положите кружочки помидора.
- Твердый сыр натрите на большой терке и присыпьте каждый кружочек баклажана с помидором. Отправьте блюдо в духовой шкаф на 30 минут при температуре 180 градусов.
- Готовые баклажаны переложите на тарелку, украсьте измельченной зеленью.
Рекомендуем приготовить баклажаны по-азербайджански по рецепту "Телеграфа". Вы удивите им друзей и близких.