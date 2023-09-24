Наденьте на баклажаны сырную "шапочку": рецепт, который заставит всех вылизать тарелки

Ресторанное блюдо из простых продуктов

Баклажаны – очень полезные и простые в приготовлении овощи. Из можно приготовить много вкусных и полезных блюд.

Если кажется, что все рецепты уже перепробованы, предлагаем приготовить баклажаны под творожной "шапочкой" по рецепту Рrostoway. Блюда идеальна как закуска и отлично подходит к мясным блюдам. Попробуйте – и будете готовить к концу "баклажанного" сезона.

Как приготовить баклажаны под творожной "шапочкой"

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

сыр твердый – 72 г;

чеснок – 2 зубчика;

соль, зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Чеснок очистите от шелухи и нарежьте кусочками. Помидор помойте, порежьте тоненькими кружочками. Баклажан помойте, порежьте на кружочки толщиной 8-10 мм, посолите, сложите в миску и оставьте на 30 минут. Через полчаса промойте овощи, просушите – в этом случае баклажаны не будут горчить. Разложите кружочки баклажанов на застеленный пергаментом противень. На каждый кружочек уложите несколько маленьких кусочков чеснока, сверху положите кружочки помидора. Твердый сыр натрите на большой терке и присыпьте каждый кружочек баклажана с помидором. Отправьте блюдо в духовой шкаф на 30 минут при температуре 180 градусов. Готовые баклажаны переложите на тарелку, украсьте измельченной зеленью.

Рекомендуем приготовить баклажаны по-азербайджански по рецепту "Телеграфа". Вы удивите им друзей и близких.