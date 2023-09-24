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Рецепт-выручалочка: овощные оладьи с секретом можно и на праздничный стол подавать

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусное блюдо для тех, кто следит за фигурой
Вкусное блюдо для тех, кто следит за фигурой. Фото vazhnoznat.com

Еще один способ вкусно приготовить кабачки

Кабачки — король сезона. Сколько блюд мы с ним приготовили: овощи в потрясающем кляре, и овощную запеканку, и творожную запеканку с кабачками.

Кабачковые оладьи — верный способ порадовать домашних! И хотя мы их готовили уже не один раз, но все же этим блюдом можно удивить. Просто добавьте в блюдо сыр по совету "Важно знать" — и вам обеспечен приятный вкус с минимумом калорий. Блюдо точно понравится и вам, и вашим близким.

Как приготовить кабачковые оладьи с сыром

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков;
  • 200 г твердого сыра;
  • 3 куриных яйца;
  • 6 ст. л. муки;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сыр натрите на терке в отдельную посудину.
  2. Кабачок натрите на большой терке. Посолите в соотношении 1 ч. л. соли на 1 килограмм кило кабачков, перемешайте и оставьте на 15 минут. Через указанное время отожмите руками.
  3. В кабачковую массу добавьте яйца и специи, все перемешайте до однородности. Туда же отправьте муку, перемешайте и добавьте сыр.
  4. Из получившейся массы сформируйте оладьи, пожарьте их в подсолнечном масле с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Подавайте овощные оладьи с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита

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