Рецепт-выручалочка: овощные оладьи с секретом можно и на праздничный стол подавать
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Еще один способ вкусно приготовить кабачки
Кабачки — король сезона. Сколько блюд мы с ним приготовили: овощи в потрясающем кляре, и овощную запеканку, и творожную запеканку с кабачками.
Кабачковые оладьи — верный способ порадовать домашних! И хотя мы их готовили уже не один раз, но все же этим блюдом можно удивить. Просто добавьте в блюдо сыр по совету "Важно знать" — и вам обеспечен приятный вкус с минимумом калорий. Блюдо точно понравится и вам, и вашим близким.
Как приготовить кабачковые оладьи с сыром
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков;
- 200 г твердого сыра;
- 3 куриных яйца;
- 6 ст. л. муки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Сыр натрите на терке в отдельную посудину.
- Кабачок натрите на большой терке. Посолите в соотношении 1 ч. л. соли на 1 килограмм кило кабачков, перемешайте и оставьте на 15 минут. Через указанное время отожмите руками.
- В кабачковую массу добавьте яйца и специи, все перемешайте до однородности. Туда же отправьте муку, перемешайте и добавьте сыр.
- Из получившейся массы сформируйте оладьи, пожарьте их в подсолнечном масле с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Подавайте овощные оладьи с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита