Рецепт-выручалочка: овощные оладьи с секретом можно и на праздничный стол подавать

Еще один способ вкусно приготовить кабачки

Кабачки — король сезона. Сколько блюд мы с ним приготовили: овощи в потрясающем кляре, и овощную запеканку, и творожную запеканку с кабачками.

Кабачковые оладьи — верный способ порадовать домашних! И хотя мы их готовили уже не один раз, но все же этим блюдом можно удивить. Просто добавьте в блюдо сыр по совету "Важно знать" — и вам обеспечен приятный вкус с минимумом калорий. Блюдо точно понравится и вам, и вашим близким.

Как приготовить кабачковые оладьи с сыром

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

200 г твердого сыра;

3 куриных яйца;

6 ст. л. муки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Сыр натрите на терке в отдельную посудину. Кабачок натрите на большой терке. Посолите в соотношении 1 ч. л. соли на 1 килограмм кило кабачков, перемешайте и оставьте на 15 минут. Через указанное время отожмите руками. В кабачковую массу добавьте яйца и специи, все перемешайте до однородности. Туда же отправьте муку, перемешайте и добавьте сыр. Из получившейся массы сформируйте оладьи, пожарьте их в подсолнечном масле с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Подавайте овощные оладьи с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита