Не придется идти в магазин: крем-сыр по этому рецепту вы приготовите за копейки

Раз-два — и блюдо на столе

Если вы уже готовили твердый сыр дома, то самое время поэкспериментировать. Давайте приготовим дома крем-сыр.

Его можно намазать на хлеб или крекеры, добавить соленые или свежие овощи — и получится вкуснейший бутерброд. Крем-сыр можно использовать в качестве начинки для запеченных или обжаренных баклажанов, помидоров и кабачков. Рецепт Shuba — невероятно прост: вы приготовите потрясающее блюдо из трех простых ингредиентов всего за 15 минут.

Как приготовить домашний крем-сыр

Ингредиенты на 10 порций:

сметана 20% — 450 г;

молоко 3,2% — 170 мл;

лимон, сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

В кастрюлю выложите сметану, влейте молоко и поставьте на средний огонь. Смесь, помешивая, доведите почти до кипения (примерно 90 градусов). Когда смесь достигнет состояния закипания, добавьте лимонный сок. Готовьте на маленьком огне 5-7 минут, однако следите, чтобы смесь не закипела. Через указанное время выключите огонь, закройте кастрюлю крышкой и оставьте на полчаса. Марлю сложите в 4 слоя, простелите ею дуршлаг или сито. Поставьте дуршлаг или сито на кастрюлю и переложите в марлю сыр. Закройте крем-сыр концами марли, охладите до комнатной температуры. На ночь уберите всю конструкцию в холодильник. Крем-сыр переложите в удобную смесь и храните не более 3 суток.

Крем-сыр можно приготовить из кефира по рецепту "Телеграфа". Невероятно простое блюдо вы приготовите из одного продукта.