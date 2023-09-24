Не придется идти в магазин: крем-сыр по этому рецепту вы приготовите за копейки
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Раз-два — и блюдо на столе
Если вы уже готовили твердый сыр дома, то самое время поэкспериментировать. Давайте приготовим дома крем-сыр.
Его можно намазать на хлеб или крекеры, добавить соленые или свежие овощи — и получится вкуснейший бутерброд. Крем-сыр можно использовать в качестве начинки для запеченных или обжаренных баклажанов, помидоров и кабачков. Рецепт Shuba — невероятно прост: вы приготовите потрясающее блюдо из трех простых ингредиентов всего за 15 минут.
Как приготовить домашний крем-сыр
Ингредиенты на 10 порций:
- сметана 20% — 450 г;
- молоко 3,2% — 170 мл;
- лимон, сок — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- В кастрюлю выложите сметану, влейте молоко и поставьте на средний огонь. Смесь, помешивая, доведите почти до кипения (примерно 90 градусов).
- Когда смесь достигнет состояния закипания, добавьте лимонный сок. Готовьте на маленьком огне 5-7 минут, однако следите, чтобы смесь не закипела. Через указанное время выключите огонь, закройте кастрюлю крышкой и оставьте на полчаса.
- Марлю сложите в 4 слоя, простелите ею дуршлаг или сито. Поставьте дуршлаг или сито на кастрюлю и переложите в марлю сыр.
- Закройте крем-сыр концами марли, охладите до комнатной температуры. На ночь уберите всю конструкцию в холодильник.
- Крем-сыр переложите в удобную смесь и храните не более 3 суток.
Крем-сыр можно приготовить из кефира по рецепту "Телеграфа". Невероятно простое блюдо вы приготовите из одного продукта.