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Трюк, о котором не знают даже кондитеры: готовим необычный двухцветный кекс

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Десерт поразит не только вкусом, но и внешним видом
Десерт поразит не только вкусом, но и внешним видом. Фото cesmak.info

Рецепт-выручалочка для каждого кулинара

Когда все рецепты домашней выпечки уже перепробованы, хочется чего-нибудь новенького. Ловите – мы приготовили для вас удивительный двухцветный кекс.

Рецепт от "Це Смак" не требует много усилий и времени: самые простые ингредиенты – и на столе мягкая и нежная выпечка. Вы приготовите кекс с удовольствием и так же с удовольствием его съедите!

Как приготовить двухцветный шоколадно-ванильный кекс

Ингредиенты на 6 порций:

  • яйцо – 3 шт.;
  • сахар – 100 г;
  • молоко – 200 мл;
  • подсолнечное масло – 90 мл;
  • пшеничная мука – 300 г;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • какао-порошок – 70 г;
  • грецкие орехи – 50 г;
  • шоколадные капли – 50 г.

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте яйца, сахар и соль. В полученную массу влейте молоко, подсолнечное масло и хорошо перемешайте.
  2. Туда же отправьте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и перемешайте. Тесто должно получиться жидким. Разделите его пополам и добавьте какао в одну часть.
  3. В центр формы для запекания поставьте перевернутый стакан диаметром примерно 26 см. Влейте в форму оба вида теста одновременно таким образом, чтобы они распределились равномерно и симметрично.
  4. Белое тесто украсьте шоколадными каплями, а шоколадное тесто – орехами и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Подавайте охлажденным.

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