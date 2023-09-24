Трюк, о котором не знают даже кондитеры: готовим необычный двухцветный кекс

Рецепт-выручалочка для каждого кулинара

Когда все рецепты домашней выпечки уже перепробованы, хочется чего-нибудь новенького. Ловите – мы приготовили для вас удивительный двухцветный кекс.

Рецепт от "Це Смак" не требует много усилий и времени: самые простые ингредиенты – и на столе мягкая и нежная выпечка. Вы приготовите кекс с удовольствием и так же с удовольствием его съедите!

Как приготовить двухцветный шоколадно-ванильный кекс

Ингредиенты на 6 порций:

яйцо – 3 шт.;

сахар – 100 г;

молоко – 200 мл;

подсолнечное масло – 90 мл;

пшеничная мука – 300 г;

ванильный сахар – 10 г;

соль – 0,5 ч. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

какао-порошок – 70 г;

грецкие орехи – 50 г;

шоколадные капли – 50 г.

Способ приготовления:

В миске смешайте яйца, сахар и соль. В полученную массу влейте молоко, подсолнечное масло и хорошо перемешайте. Туда же отправьте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и перемешайте. Тесто должно получиться жидким. Разделите его пополам и добавьте какао в одну часть. В центр формы для запекания поставьте перевернутый стакан диаметром примерно 26 см. Влейте в форму оба вида теста одновременно таким образом, чтобы они распределились равномерно и симметрично. Белое тесто украсьте шоколадными каплями, а шоколадное тесто – орехами и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Подавайте охлажденным.

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