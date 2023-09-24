Трюк, о котором не знают даже кондитеры: готовим необычный двухцветный кекс
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Рецепт-выручалочка для каждого кулинара
Когда все рецепты домашней выпечки уже перепробованы, хочется чего-нибудь новенького. Ловите – мы приготовили для вас удивительный двухцветный кекс.
Рецепт от "Це Смак" не требует много усилий и времени: самые простые ингредиенты – и на столе мягкая и нежная выпечка. Вы приготовите кекс с удовольствием и так же с удовольствием его съедите!
Как приготовить двухцветный шоколадно-ванильный кекс
Ингредиенты на 6 порций:
- яйцо – 3 шт.;
- сахар – 100 г;
- молоко – 200 мл;
- подсолнечное масло – 90 мл;
- пшеничная мука – 300 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- какао-порошок – 70 г;
- грецкие орехи – 50 г;
- шоколадные капли – 50 г.
Способ приготовления:
- В миске смешайте яйца, сахар и соль. В полученную массу влейте молоко, подсолнечное масло и хорошо перемешайте.
- Туда же отправьте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и перемешайте. Тесто должно получиться жидким. Разделите его пополам и добавьте какао в одну часть.
- В центр формы для запекания поставьте перевернутый стакан диаметром примерно 26 см. Влейте в форму оба вида теста одновременно таким образом, чтобы они распределились равномерно и симметрично.
- Белое тесто украсьте шоколадными каплями, а шоколадное тесто – орехами и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Подавайте охлажденным.
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