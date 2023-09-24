Полезная замена магазинному: такой домашний майонез вы будете есть ложками

Больше в магазин за соусом вы ни ногой!

Майонез — самый популярный соус на украинской кухне. Без него невозможно представить праздничный салат или намазку.

Если вы сомневаетесь в качестве магазинного майонеза, это не повод от него отказаться. Это повод воспользоваться рецептом "УНИАН" и приготовить его дома. Простые ингредиенты, немного времени — и вкусный соус на столе! А чеснок, огурец и имбирь лишь добавят ему пикантности.

Как приготовить майонез с чесноком, огурцом и имбирем

Ингредиенты:

яйцо куриное — 1 шт.;

горчица — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сок лимонный — 1 ст. л.;

растительное масло — 150-200 мл;

чеснок — 1 зубчик;

корень имбиря — небольшой кусочек 1-1,5 см;

огурец соленый — кусочек 1-1, 5 см;

зелень (по желанию) — горсть.

Способ приготовления:

В чашу блендера поместите яйцо, горчицу, сахар, соль, чеснок, корень имбиря и огурец. Все перемешайте до однородной консистенции. Переключите блендер на более крупные обороты и начинайте медленно вливать тоненькой струйкой растительное масло. Струю масла можно увеличить, когда смесь начнет густеть. Учтите: чем больше растительного масла — тем гуще майонез. Когда добьетесь желаемой густоты, добавьте лимонный сок и взбейте еще немного. По желанию добавьте свежую или замороженную зелень, перемешайте. Майонез готов!

С майонезом можно также приготовить необычный торт по рецепту "Телеграфа". Это отличный вариант для семейных посиделок.