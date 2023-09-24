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Таким винегретом любят полакомиться литовцы: весь секрет в одном ингредиенте

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Полезный, необычный салат для семейных посиделок или праздника
Полезный, необычный салат для семейных посиделок или праздника. Фото shuba.life

Необычный вариант классического салата

Классическим винегретом уже никого не удивишь. Однако если немного пофантазировать, можно разнообразить это блюдо.

В это сложно поверить, но винегрет любят даже в Литве. Литовцы готовят салат немного по-другому — они добавляют туда грибы. Shuba также рекомендует для яркости и сочности запечь овощи в духовке. Пробуем?

Как приготовить винегрет с грибами по-литовски

Ингредиенты на 6 порций:

  • картофель — 4 шт.;
  • свекла — 2 шт.;
  • квашеная капуста — 400 г;
  • маринованные грибы — 300 г;
  • огурцы соленые — 5 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • оливковое масло — 48 мл;
  • соль — 500 г.

Способ приготовления:

  1. Духовку разогрейте до 180-200 градусов, на противень насыпьте не меньше чем полпачки каменной соли.
  2. Морковь, свеклу и картофель вымойте и промокните бумажными салфетками. Выложите все овощи на противень и поставьте запекаться на 40-50 минут. Если овощи молодые, время запекания сократите вдвое. Достаньте овощи и дайте им остыть.
  3. Лук вымойте, почистите, нарежьте кольцами и обжарьте в оливковом масле на сковороде до золотистого цвета.
  4. Овощи очистите, нарежьте небольшими кубиками и поместите их в глубокую миску или салатницу.
  5. Соленые огурцы и маринованные грибы нарежьте мелкими кубиками, добавьте к овощам.
  6. Квашеную капусту опрокиньте в дуршлаг, дайте соку стечь. Нарежьте ее мелко и отправьте к овощам.
  7. Салат посолите, добавьте лук с маслом, в котором он жарился.
  8. Винегрет готов! Для насыщенности вкуса дайте ему постоять около 30 минут.

Попробуйте также приготовить "сладкий" винегрет с яблоками по рецепту "Телеграфа". Это легкое и необычное блюдо.

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#Рецепт #Литва #Винегрет #Готовим дома