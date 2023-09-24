Таким винегретом любят полакомиться литовцы: весь секрет в одном ингредиенте

Необычный вариант классического салата

Классическим винегретом уже никого не удивишь. Однако если немного пофантазировать, можно разнообразить это блюдо.

В это сложно поверить, но винегрет любят даже в Литве. Литовцы готовят салат немного по-другому — они добавляют туда грибы. Shuba также рекомендует для яркости и сочности запечь овощи в духовке. Пробуем?

Как приготовить винегрет с грибами по-литовски

Ингредиенты на 6 порций:

картофель — 4 шт.;

свекла — 2 шт.;

квашеная капуста — 400 г;

маринованные грибы — 300 г;

огурцы соленые — 5 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

оливковое масло — 48 мл;

соль — 500 г.

Способ приготовления:

Духовку разогрейте до 180-200 градусов, на противень насыпьте не меньше чем полпачки каменной соли. Морковь, свеклу и картофель вымойте и промокните бумажными салфетками. Выложите все овощи на противень и поставьте запекаться на 40-50 минут. Если овощи молодые, время запекания сократите вдвое. Достаньте овощи и дайте им остыть. Лук вымойте, почистите, нарежьте кольцами и обжарьте в оливковом масле на сковороде до золотистого цвета. Овощи очистите, нарежьте небольшими кубиками и поместите их в глубокую миску или салатницу. Соленые огурцы и маринованные грибы нарежьте мелкими кубиками, добавьте к овощам. Квашеную капусту опрокиньте в дуршлаг, дайте соку стечь. Нарежьте ее мелко и отправьте к овощам. Салат посолите, добавьте лук с маслом, в котором он жарился. Винегрет готов! Для насыщенности вкуса дайте ему постоять около 30 минут.

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