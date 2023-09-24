Таким винегретом любят полакомиться литовцы: весь секрет в одном ингредиенте
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Необычный вариант классического салата
Классическим винегретом уже никого не удивишь. Однако если немного пофантазировать, можно разнообразить это блюдо.
В это сложно поверить, но винегрет любят даже в Литве. Литовцы готовят салат немного по-другому — они добавляют туда грибы. Shuba также рекомендует для яркости и сочности запечь овощи в духовке. Пробуем?
Как приготовить винегрет с грибами по-литовски
Ингредиенты на 6 порций:
- картофель — 4 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- квашеная капуста — 400 г;
- маринованные грибы — 300 г;
- огурцы соленые — 5 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- оливковое масло — 48 мл;
- соль — 500 г.
Способ приготовления:
- Духовку разогрейте до 180-200 градусов, на противень насыпьте не меньше чем полпачки каменной соли.
- Морковь, свеклу и картофель вымойте и промокните бумажными салфетками. Выложите все овощи на противень и поставьте запекаться на 40-50 минут. Если овощи молодые, время запекания сократите вдвое. Достаньте овощи и дайте им остыть.
- Лук вымойте, почистите, нарежьте кольцами и обжарьте в оливковом масле на сковороде до золотистого цвета.
- Овощи очистите, нарежьте небольшими кубиками и поместите их в глубокую миску или салатницу.
- Соленые огурцы и маринованные грибы нарежьте мелкими кубиками, добавьте к овощам.
- Квашеную капусту опрокиньте в дуршлаг, дайте соку стечь. Нарежьте ее мелко и отправьте к овощам.
- Салат посолите, добавьте лук с маслом, в котором он жарился.
- Винегрет готов! Для насыщенности вкуса дайте ему постоять около 30 минут.
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