Будете "мочить" ведрами: с этим секретным ингредиентом яблоки на зиму будут невероятными
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Прекрасная яблочная заготовка
Моченые яблоки – это самый простой, и, пожалуй, самый старый способ сохранить эти сезонные фрукты на зиму. Даже яровые ценители густого повидла любят достать яблочко из рассола и вкусно похрустать.
Замачивать такие яблоки можно как в трехлитровых банках, так и в ведре, только в последнем случае сверху нужно класть фитиль. На ProstoWay рассказали о секретном ингредиенте, который делает моченые яблоки невероятно вкусными.
Ингредиенты:
- 5 кг яблок
- 5 л воды
- 1 ст. л. соли
- 200 г сахара
- 30-35 листочков смородины
Способ приготовления:
- Для маринада в кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар. По желанию последний компонент можно заменить медом (300 г). Доводим сироп до кипения и остужаем.
- На дно банки или ведра выкладываем несколько листьев смородины. Сверху – шар яблок. Чередуя слои, закладываем сосуд вверх.
- Заливаем все маринадом и накрываем обыкновенной крышкой. Три дня нужно хранить посуду с яблоками при комнатной температуре. Затем следует перенести их в прохладное место.
Благодаря листьям смородины яблоки получаются особенно хрустящие и ароматные. Еще один давний украинский способ заготовки фруктов – сухое киевское варенье.