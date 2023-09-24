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Будете "мочить" ведрами: с этим секретным ингредиентом яблоки на зиму будут невероятными

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Яблоки остаются очень сочными и хрустящими
Яблоки остаются очень сочными и хрустящими. Фото Колежанка

Прекрасная яблочная заготовка

Моченые яблоки – это самый простой, и, пожалуй, самый старый способ сохранить эти сезонные фрукты на зиму. Даже яровые ценители густого повидла любят достать яблочко из рассола и вкусно похрустать.

Замачивать такие яблоки можно как в трехлитровых банках, так и в ведре, только в последнем случае сверху нужно класть фитиль. На ProstoWay рассказали о секретном ингредиенте, который делает моченые яблоки невероятно вкусными.

Ингредиенты:

  • 5 кг яблок
  • 5 л воды
  • 1 ст. л. соли
  • 200 г сахара
  • 30-35 листочков смородины

Способ приготовления:

  1. Для маринада в кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар. По желанию последний компонент можно заменить медом (300 г). Доводим сироп до кипения и остужаем.
  2. На дно банки или ведра выкладываем несколько листьев смородины. Сверху – шар яблок. Чередуя слои, закладываем сосуд вверх.
  3. Заливаем все маринадом и накрываем обыкновенной крышкой. Три дня нужно хранить посуду с яблоками при комнатной температуре. Затем следует перенести их в прохладное место.

Благодаря листьям смородины яблоки получаются особенно хрустящие и ароматные. Еще один давний украинский способ заготовки фруктов – сухое киевское варенье.

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#Рецепт #Яблоки #Консервация #Заготовка