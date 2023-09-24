Эти котлетки без мяса получаются такими вкусными, что их проглотят даже мясоеды
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Очень легкое, но питательное блюдо
Мы рассказывали, как без мяса приготовить сытную карпатскую уху. Теперь делимся рецептом вкуснейших котлеток, которые с легкостью станут любимой частью постного или вегетерианского меню.
Рецептом поделились на портале "Советница". Блюдо отлично миксируется с гарнирами или мясными основаниями.
Ингредиенты:
- 500 г очищенных кабачков
- 120 г круглого риса (сухого)
- небольшая луковица
- 0,5 чайной ложки соли
- щепотка черного молотого перца
- 0,5 чайной ложки чесночного порошка
- панировочные сухари
- масло
- Для начинки:
- 200 г шампиньонов
- небольшая луковица
- четверть чайной ложки соли
Способ приготовления:
- Грибы и луковицу для начинки мелко нарезаем. Обжариваем лук в растительном масле до золотистости, добавляем грибы. Жарим их до испарения влаги.
- Лук с грибами солим, перемешиваем и снимаем с огня. Оставляем остыть.
- Кабачки мелко натираем, немного солим, перемешиваем. Даем постоять до выделения сока, тщательно отжимаем. Туда же добавляем натертую луковицу.
- Добавляем к массе предварительно отварной и охлажденный рис. По вкусу солим, перчим, всыпаем чеснок. Перемешиваем.
- Влажными руками формируем шлепок, выкладываем в него столовую ложку начинки. Защипываем, формируем котлетку, сразу панируем в сухарях. Таким образом лепим все котлеты.
- Обжариваем котлетки в подсолнечном масле до румяности. Готовить следует на огне ниже среднего, по несколько минут с обеих сторон.
Выходит очень ароматно и вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат с баклажанами.