Укр

Эти котлетки без мяса получаются такими вкусными, что их проглотят даже мясоеды

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такими котлетками вполне реально наесться
Такими котлетками вполне реально наесться. Фото Сегодня

Очень легкое, но питательное блюдо

Мы рассказывали, как без мяса приготовить сытную карпатскую уху. Теперь делимся рецептом вкуснейших котлеток, которые с легкостью станут любимой частью постного или вегетерианского меню.

Рецептом поделились на портале "Советница". Блюдо отлично миксируется с гарнирами или мясными основаниями.

Ингредиенты:

  • 500 г очищенных кабачков
  • 120 г круглого риса (сухого)
  • небольшая луковица
  • 0,5 чайной ложки соли
  • щепотка черного молотого перца
  • 0,5 чайной ложки чесночного порошка
  • панировочные сухари
  • масло
  • Для начинки:
  • 200 г шампиньонов
  • небольшая луковица
  • четверть чайной ложки соли

Способ приготовления:

  1. Грибы и луковицу для начинки мелко нарезаем. Обжариваем лук в растительном масле до золотистости, добавляем грибы. Жарим их до испарения влаги.
  2. Лук с грибами солим, перемешиваем и снимаем с огня. Оставляем остыть.
  3. Кабачки мелко натираем, немного солим, перемешиваем. Даем постоять до выделения сока, тщательно отжимаем. Туда же добавляем натертую луковицу.
  4. Добавляем к массе предварительно отварной и охлажденный рис. По вкусу солим, перчим, всыпаем чеснок. Перемешиваем.
  5. Влажными руками формируем шлепок, выкладываем в него столовую ложку начинки. Защипываем, формируем котлетку, сразу панируем в сухарях. Таким образом лепим все котлеты.
  6. Обжариваем котлетки в подсолнечном масле до румяности. Готовить следует на огне ниже среднего, по несколько минут с обеих сторон.

Выходит очень ароматно и вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат с баклажанами.

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#Рецепт #Овощи #Котлеты