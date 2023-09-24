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Самый вкусный домашний кетчуп: о магазинном и не вспомните

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Кулинарам на заметку рецепт вкусного соуса
Кулинарам на заметку рецепт вкусного соуса. Фото smachno.ua

Фантастический соус, который вы будете есть круглый год

Сезон консерваций хоть и приходит к завершению, но все еще активно продолжается. Если вы уже закрыли ароматную аджику, а помидоры у вас все еще остались, обратите внимание на этот рецепт домашнего кетчупа.

Он получается очень вкусный. Стоит только попробовать и магазинного больше не захочется. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 4 кг мясистых томатов
  • 1 кг яблок
  • 0,5 кг лука
  • 200-300 г сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ч. л. перца
  • 100 мл яблочного уксуса

Способ приготовления:

  1. Моем помидоры и яблоки, чистим лук. Разрезаем все на четыре части и складываем в большую кастрюлю.
  2. Ставим вариться. Варим час, помешивая. После этого снимаем с огня и перетираем через дуршлаг, когда немного остынет.
  3. Получившееся пюре варим еще 1 час. Затем добавляем сахар и соль и варим еще 30 минут. Затем всыпаем черный перец и вливаем яблочный уксус. Варим еще 5 минут.
  4. После этого можно разливать кетчуп в стерильные банки. Закрываем крышками по технологии.

Кетчуп выходит густой и вкусный. Он идеально подходит для приготовления домашней пиццы.

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#Рецепт #Соус #Кетчуп #Консервация