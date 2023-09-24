Самый вкусный домашний кетчуп: о магазинном и не вспомните

Фантастический соус, который вы будете есть круглый год

Сезон консерваций хоть и приходит к завершению, но все еще активно продолжается. Если вы уже закрыли ароматную аджику, а помидоры у вас все еще остались, обратите внимание на этот рецепт домашнего кетчупа.

Он получается очень вкусный. Стоит только попробовать и магазинного больше не захочется. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

4 кг мясистых томатов

1 кг яблок

0,5 кг лука

200-300 г сахара

1 ст. л. соли

1 ч. л. перца

100 мл яблочного уксуса

Способ приготовления:

Моем помидоры и яблоки, чистим лук. Разрезаем все на четыре части и складываем в большую кастрюлю. Ставим вариться. Варим час, помешивая. После этого снимаем с огня и перетираем через дуршлаг, когда немного остынет. Получившееся пюре варим еще 1 час. Затем добавляем сахар и соль и варим еще 30 минут. Затем всыпаем черный перец и вливаем яблочный уксус. Варим еще 5 минут. После этого можно разливать кетчуп в стерильные банки. Закрываем крышками по технологии.

Кетчуп выходит густой и вкусный. Он идеально подходит для приготовления домашней пиццы.