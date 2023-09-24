Самый вкусный домашний кетчуп: о магазинном и не вспомните
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Фантастический соус, который вы будете есть круглый год
Сезон консерваций хоть и приходит к завершению, но все еще активно продолжается. Если вы уже закрыли ароматную аджику, а помидоры у вас все еще остались, обратите внимание на этот рецепт домашнего кетчупа.
Он получается очень вкусный. Стоит только попробовать и магазинного больше не захочется. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- 4 кг мясистых томатов
- 1 кг яблок
- 0,5 кг лука
- 200-300 г сахара
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. перца
- 100 мл яблочного уксуса
Способ приготовления:
- Моем помидоры и яблоки, чистим лук. Разрезаем все на четыре части и складываем в большую кастрюлю.
- Ставим вариться. Варим час, помешивая. После этого снимаем с огня и перетираем через дуршлаг, когда немного остынет.
- Получившееся пюре варим еще 1 час. Затем добавляем сахар и соль и варим еще 30 минут. Затем всыпаем черный перец и вливаем яблочный уксус. Варим еще 5 минут.
- После этого можно разливать кетчуп в стерильные банки. Закрываем крышками по технологии.
Кетчуп выходит густой и вкусный. Он идеально подходит для приготовления домашней пиццы.