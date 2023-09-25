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Рецепт-трехминутка: с этой закуской вы проглотите язык

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Трубочки получаются очень вкусными
Трубочки получаются очень вкусными. Фото receptisalatov.com

Невероятно быстрый рецепт закуски

Ни один праздничный стол и семейный ужин не обойдется без горячей или холодной закуски. Их можно готовить из сезонных овощей, мяса, рыбы — все зависит от вашей фантазии.

Для закуски по рецепту "Главреда" вам понадобится совсем немного ингредиентов — вы сможете их найти у себя в холодильнике или в ближайшем магазине. Приготовить блюдо не займет много времени — вы успеете сделать эту закуску даже если гости уже на пороге. Результат вас поразит: рулетики из лаваша с начинкой получатся хрустящими и фантастически вкусными.

Как приготовить закуску из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий — 1 упаковка;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • сыр — 200 гр;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • зелень (укроп, зеленый лук, базилик) — по вкусу;
  • натертый на крупной терке твердый сыр (по возможности Голландский).

Способ приготовления:

  1. Предварительно отварите яйца. Остудите их, почистите, порежьте на крупной терки и смешайте с сыром.
  2. Укроп помойте, измельчите, добавьте к яйцам и сыру. Посолите, добавьте сметану.
  3. Лаваш разрежьте порционно на пласты. Каждый пласт смажьте начинкой и плотно закрутите в трубочку.
  4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Обжарьте трубочки с двух сторон до хрустящей корочки и подавайте их сразу на стол.

Лаваш для этой закуски вы сможете приготовить легко по рецепту "Телеграфа". Вы удивитесь, насколько это легко.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Лаваш #Готовим дома