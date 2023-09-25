Рецепт-трехминутка: с этой закуской вы проглотите язык
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Невероятно быстрый рецепт закуски
Ни один праздничный стол и семейный ужин не обойдется без горячей или холодной закуски. Их можно готовить из сезонных овощей, мяса, рыбы — все зависит от вашей фантазии.
Для закуски по рецепту "Главреда" вам понадобится совсем немного ингредиентов — вы сможете их найти у себя в холодильнике или в ближайшем магазине. Приготовить блюдо не займет много времени — вы успеете сделать эту закуску даже если гости уже на пороге. Результат вас поразит: рулетики из лаваша с начинкой получатся хрустящими и фантастически вкусными.
Как приготовить закуску из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш тонкий — 1 упаковка;
- яйца вареные — 3 шт.;
- сыр — 200 гр;
- сметана — 2 ст. л.;
- зелень (укроп, зеленый лук, базилик) — по вкусу;
- натертый на крупной терке твердый сыр (по возможности Голландский).
Способ приготовления:
- Предварительно отварите яйца. Остудите их, почистите, порежьте на крупной терки и смешайте с сыром.
- Укроп помойте, измельчите, добавьте к яйцам и сыру. Посолите, добавьте сметану.
- Лаваш разрежьте порционно на пласты. Каждый пласт смажьте начинкой и плотно закрутите в трубочку.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Обжарьте трубочки с двух сторон до хрустящей корочки и подавайте их сразу на стол.
Лаваш для этой закуски вы сможете приготовить легко по рецепту "Телеграфа". Вы удивитесь, насколько это легко.