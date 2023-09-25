Рецепт-трехминутка: с этой закуской вы проглотите язык

Невероятно быстрый рецепт закуски

Ни один праздничный стол и семейный ужин не обойдется без горячей или холодной закуски. Их можно готовить из сезонных овощей, мяса, рыбы — все зависит от вашей фантазии.

Для закуски по рецепту "Главреда" вам понадобится совсем немного ингредиентов — вы сможете их найти у себя в холодильнике или в ближайшем магазине. Приготовить блюдо не займет много времени — вы успеете сделать эту закуску даже если гости уже на пороге. Результат вас поразит: рулетики из лаваша с начинкой получатся хрустящими и фантастически вкусными.

Как приготовить закуску из лаваша

Ингредиенты:

лаваш тонкий — 1 упаковка;

яйца вареные — 3 шт.;

сыр — 200 гр;

сметана — 2 ст. л.;

зелень (укроп, зеленый лук, базилик) — по вкусу;

натертый на крупной терке твердый сыр (по возможности Голландский).

Способ приготовления:

Предварительно отварите яйца. Остудите их, почистите, порежьте на крупной терки и смешайте с сыром. Укроп помойте, измельчите, добавьте к яйцам и сыру. Посолите, добавьте сметану. Лаваш разрежьте порционно на пласты. Каждый пласт смажьте начинкой и плотно закрутите в трубочку. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Обжарьте трубочки с двух сторон до хрустящей корочки и подавайте их сразу на стол.

Лаваш для этой закуски вы сможете приготовить легко по рецепту "Телеграфа". Вы удивитесь, насколько это легко.