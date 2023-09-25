Чудо-завтрак за считанные минуты: этот паштет будет на вашем столе круглый год

Вкусный и быстрый завтрак

Самая простая и вкусная закуска – это мягкий и нежный паштет. Рецептом их невероятное множество: паштеты готовят из любимых овощей, грибов, куриной печени.

Сегодня мы вместе с "Мета" хотим поделиться необычным рецепта паштета из крабовых палочек. Для его приготовления вам понадобятся простые продукты. Буквально за 20 минут вы сможете создать фантастические бутерброды к чаю или кофе. Такую закуску близкие будут просить на завтрак каждый день.

Как приготовить паштет из крабовых палочек

Ингредиенты:

вареные яйца — 2 шт.;

крабовые палочки — 180 г;

сметана — 1 ст.л;

сладкий перец — 70 г;

укроп и петрушка — пучок;

масло — 1-2 ч.л;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Зелень помойте и мелко нарежьте. Перец помойте и очистите. Крабовые палочки очистите от упаковки, нарежьте мелкими кусочками. Яйца отварите вкрутую, очистите от скорлупы. В чашу блендера положите яйца, зелень, сметану, масло, сладкий перец и крабовые палочки. Перемелите все до однородной массы. Посолите, поперчите и подавайте к столу. Хранить паштет можно в холодильнике.

Рекомендуем приготовить также паштет из куриной печени по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!