Чудо-завтрак за считанные минуты: этот паштет будет на вашем столе круглый год
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Вкусный и быстрый завтрак
Самая простая и вкусная закуска – это мягкий и нежный паштет. Рецептом их невероятное множество: паштеты готовят из любимых овощей, грибов, куриной печени.
Сегодня мы вместе с "Мета" хотим поделиться необычным рецепта паштета из крабовых палочек. Для его приготовления вам понадобятся простые продукты. Буквально за 20 минут вы сможете создать фантастические бутерброды к чаю или кофе. Такую закуску близкие будут просить на завтрак каждый день.
Как приготовить паштет из крабовых палочек
Ингредиенты:
- вареные яйца — 2 шт.;
- крабовые палочки — 180 г;
- сметана — 1 ст.л;
- сладкий перец — 70 г;
- укроп и петрушка — пучок;
- масло — 1-2 ч.л;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Зелень помойте и мелко нарежьте.
- Перец помойте и очистите.
- Крабовые палочки очистите от упаковки, нарежьте мелкими кусочками.
- Яйца отварите вкрутую, очистите от скорлупы.
- В чашу блендера положите яйца, зелень, сметану, масло, сладкий перец и крабовые палочки. Перемелите все до однородной массы. Посолите, поперчите и подавайте к столу. Хранить паштет можно в холодильнике.
Рекомендуем приготовить также паштет из куриной печени по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!