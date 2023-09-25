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Чудо-завтрак за считанные минуты: этот паштет будет на вашем столе круглый год

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычная намазка к чаю или кофе
Необычная намазка к чаю или кофе. Фото Meta.ua

Вкусный и быстрый завтрак

Самая простая и вкусная закуска – это мягкий и нежный паштет. Рецептом их невероятное множество: паштеты готовят из любимых овощей, грибов, куриной печени.

Сегодня мы вместе с "Мета" хотим поделиться необычным рецепта паштета из крабовых палочек. Для его приготовления вам понадобятся простые продукты. Буквально за 20 минут вы сможете создать фантастические бутерброды к чаю или кофе. Такую закуску близкие будут просить на завтрак каждый день.

Как приготовить паштет из крабовых палочек

Ингредиенты:

  • вареные яйца — 2 шт.;
  • крабовые палочки — 180 г;
  • сметана — 1 ст.л;
  • сладкий перец — 70 г;
  • укроп и петрушка — пучок;
  • масло — 1-2 ч.л;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Зелень помойте и мелко нарежьте.
  2. Перец помойте и очистите.
  3. Крабовые палочки очистите от упаковки, нарежьте мелкими кусочками.
  4. Яйца отварите вкрутую, очистите от скорлупы.
  5. В чашу блендера положите яйца, зелень, сметану, масло, сладкий перец и крабовые палочки. Перемелите все до однородной массы. Посолите, поперчите и подавайте к столу. Хранить паштет можно в холодильнике.

Рекомендуем приготовить также паштет из куриной печени по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Крабовые палочки #Паштет #Готовим дома