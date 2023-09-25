Рецепт "Шубы" по-новому: вам даже свеклу варить не придется
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Классическую "Шубу" мы ели с самого детства и вкус этого салата мы очень любим. Но иногда так не хочется долго варить свеклу для ее приготовления.
"Бабусині рецепти" предлагают приготовить похожий на "Шубу" салат, но без свеклы и моркови. Сытное и сочное блюдо вам точно понравится!
Как приготовить салат с сельдью
Ингредиенты:
- лук репчатый – 1 шт.;
- вода – 200 мл;
- уксус 9% – 2 ч. л.;
- сахар – 3 ч. л.;
- картофель вареный – 3 шт.;
- майонез – 200 г;
- сельдь – 2 филе;
- яйца отварные – 5 шт.;
- зеленый лук – пучок;
- творог – 100 г;
- маринованный огурец – 1 шт.
Способ приготовления:
- Лук нарезаем мелкими кубиками, заливаем водой, добавляем уксус и сахар, оставляем на 10 минут. Через указанный срок сливаем маринад.
- Вареный картофель чистим, натираем на большой терке, выкладываем в тарелку и смазываем майонезом.
- На картофель выкладываем лук, сверху — мелко нарезанную сельдь и смазываем слой майонезом.
- Яйца делим на желтки и белки. На слой из сельди выкладываем измельченные на терке белки и смазываем майонезом, сверху выкладываем слой измельченного зеленого лука.
- Натираем сыр и маринованный огурец, добавляем столовую ложку майонеза и перемешиваем. Такой сырной шапочкой покрываем верхушку салата.
- Желтки измельчаем на маленькой терке, посыпаем верхушку салата.
- Накрываем салат пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 3 часа для пропитки.
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