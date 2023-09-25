Рецепт "Шубы" по-новому: вам даже свеклу варить не придется

Попробуйте — и не пожалеете!

Классическую "Шубу" мы ели с самого детства и вкус этого салата мы очень любим. Но иногда так не хочется долго варить свеклу для ее приготовления.

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить похожий на "Шубу" салат, но без свеклы и моркови. Сытное и сочное блюдо вам точно понравится!

Как приготовить салат с сельдью

Ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.;

вода – 200 мл;

уксус 9% – 2 ч. л.;

сахар – 3 ч. л.;

картофель вареный – 3 шт.;

майонез – 200 г;

сельдь – 2 филе;

яйца отварные – 5 шт.;

зеленый лук – пучок;

творог – 100 г;

маринованный огурец – 1 шт.

Способ приготовления:

Лук нарезаем мелкими кубиками, заливаем водой, добавляем уксус и сахар, оставляем на 10 минут. Через указанный срок сливаем маринад. Вареный картофель чистим, натираем на большой терке, выкладываем в тарелку и смазываем майонезом. На картофель выкладываем лук, сверху — мелко нарезанную сельдь и смазываем слой майонезом. Яйца делим на желтки и белки. На слой из сельди выкладываем измельченные на терке белки и смазываем майонезом, сверху выкладываем слой измельченного зеленого лука. Натираем сыр и маринованный огурец, добавляем столовую ложку майонеза и перемешиваем. Такой сырной шапочкой покрываем верхушку салата. Желтки измельчаем на маленькой терке, посыпаем верхушку салата. Накрываем салат пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 3 часа для пропитки.

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