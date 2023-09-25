Укр

Рецепт "Шубы" по-новому: вам даже свеклу варить не придется

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Намного вкуснее даже классического рецепта
Намного вкуснее даже классического рецепта. Фото babusyni-retsepty

Попробуйте — и не пожалеете!

Классическую "Шубу" мы ели с самого детства и вкус этого салата мы очень любим. Но иногда так не хочется долго варить свеклу для ее приготовления.

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить похожий на "Шубу" салат, но без свеклы и моркови. Сытное и сочное блюдо вам точно понравится!

Как приготовить салат с сельдью

Ингредиенты:

  • лук репчатый – 1 шт.;
  • вода – 200 мл;
  • уксус 9% – 2 ч. л.;
  • сахар – 3 ч. л.;
  • картофель вареный – 3 шт.;
  • майонез – 200 г;
  • сельдь – 2 филе;
  • яйца отварные – 5 шт.;
  • зеленый лук – пучок;
  • творог – 100 г;
  • маринованный огурец – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Лук нарезаем мелкими кубиками, заливаем водой, добавляем уксус и сахар, оставляем на 10 минут. Через указанный срок сливаем маринад.
  2. Вареный картофель чистим, натираем на большой терке, выкладываем в тарелку и смазываем майонезом.
  3. На картофель выкладываем лук, сверху — мелко нарезанную сельдь и смазываем слой майонезом.
  4. Яйца делим на желтки и белки. На слой из сельди выкладываем измельченные на терке белки и смазываем майонезом, сверху выкладываем слой измельченного зеленого лука.
  5. Натираем сыр и маринованный огурец, добавляем столовую ложку майонеза и перемешиваем. Такой сырной шапочкой покрываем верхушку салата.
  6. Желтки измельчаем на маленькой терке, посыпаем верхушку салата.
  7. Накрываем салат пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 3 часа для пропитки.

Рекомендуем также приготовить летний вариант "Шубы" по рецепту "Телеграфа". Он станет королем вашего стола!

Теги:
#Рецепт #Салат #Шуба #Готовим дома